Milioner (79) traži ženu: Objavio listu zahtjeva

Britanski aristokrata Ser Bendžamin Slejd (79) ponovo se našao u centru pažnje nakon što je objavio neobičan spisak uslova koje mora da ispuni njegova buduća supruga, od horoskopskog znaka do dozvole za upravljanje helikopterom.

Slejd traži znatno mlađu ženu i, kako sam kaže, želi da mu rodi muškog nasljednika koji bi jednog dana preuzeo njegovo imanje.

Sedmi baronet iz Samerseta objavio je i poduži spisak uslova koje očekuje od buduće supruge, piše Tajla, prenosi b92.

Slejd je rođen 1945. godine i potiče iz porodice koja vijekovima živi na području Neter Stouvija. Bio je u braku sa plemkinjom Polin Kerol Majburg, a razveli su se 1989. nakon 12 godina. On tvrdi da je njihov brak propao zato što je njegova bivša supruga imala 17 mačaka.

Kasnije je bio u vezama sa nekoliko žena, a jednu partnerku, Bridžit Konvej, ostavio je 2017. godine (kada je ona imala 50) jer, prema njegovim riječima, nije mogla da ima dijete.

Lista zahtjeva

Nakon raskida 2017. Slejd je počeo da sastavlja listu zahtjeva za potencijalne kandidatkinje. Tvrdi da partnerka mora biti najmanje 20 godina mlađa od njega zbog poreza na nasljedstvo i načina na koji bi imovina mogla da se prenese.

"Porez na nasljedstvo je 40 odsto. Jedini način da imanje i umjetnine prenesem bez poreza jeste da prvo sve ostavim supruzi, pa da ona kasnije raspodijeli dalje", rekao je on. U tom kontekstu pomenuo je i pravilo "sedam godina", računajući na to da bi plan uopšte funkcionisao.

Uslovi su dugački i prilično neobični. Buduća supruga ne smije biti Škorpija u horoskopu, mora imati vozačku dozvolu, a poželjno je i da ima dozvolu za upravljanje helikopterom. Ne smije da konzumira drogu ni alkohol.

Idealno bi bilo da dolazi iz ugledne porodice i da ima sopstveni grb. Naveo je i čitav niz isključivanja: žena ne smije dolaziti iz zemalja čije ime počinje slovom "I" ili imaju zelenu boju na zastavi (uz izuzetak Italije i severne Indije). Isključio je Škotlanđanke, lezbejke i komunistkinje.

"Ne smetaju mi Kanađanke, Amerikanke, Njemice i Sjeverne Evropljanke - ono što volim da nazivam ‘sličnim ljudima’", dodao je Slejd.

Od buduće supruge očekuje i da dobro pleše standardne plesove i da zna da puca iz sačmarice. Ne smije da čita Gardijan, ne smije biti viša od 165 centimetara, ali mora biti u dobroj formi i voljeti šetnje i plivanje. Kao plus navodi bridž, bekgemon i ukrštene riječi.

"Ono što mi treba jeste lijepa, obična seoska d‌jevojka koja razume stvari. Ja sam društven, puno izlazim i treba mi neko ko se uklapa", rekao je on.

Šta nudi zauzvrat?

Svjestan koliko su mu kriterijumi strogi, Slejd kaže da bi ženi koja ih ispuni plaćao oko 58.000 evra godišnje za upravljanje njegovim imanjem u Samersetu, koje se prostire na 1300 hektara. Uz to pominje bonuse, automobil, kuću, pokrivene troškove, hranu i odmore.

Zanimljivo je da Slejd već ima dijete, kćerku Vajlet, koju je dobio sa američkom pjesnikinjom Saharom Sandej Spejn. Iako je priznao da postoji, kaže da je nikada nije upoznao. Uprkos tome, i dalje insistira na muškom nasljedniku, uz objašnjenje da želi potomka koji bi nastavio tradiciju i brinuo se o imanju.