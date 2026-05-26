Radnik mrtvačnice Bolnice Gradiška osumnjičen za malverzacije ”teške” 30.000 KM

Gradiška policija podnijela je prijavu tužilaštvu protiv N.T, radnika mrtvačnice Bolnice Gradiška zbog sumnje da je zloupotrebom položaja pribavio više od 30.000 KM, saznaje ATV.

Osim njega prijavljen je nekadašnji rukovodilac Lj.R. koji je osumnjičen za nesavjestan rad u službi.

Malverzacije s naplaćivanjem usluga

Prema nezvaničnim informacijama radnik mrtvačnice se tereti za malverzacije sa naplaćivanjem usluga, za koje nije izdavao komletne račune, već je dio novca zadržavao. Sumnja se da je na taj način bolnica oštećena za više od 30.000 KM.

Iz PU Gradiška je saopšteno da je izvještaj podnesen Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci.

”Za N.T. postoji sumnja da je kao zaposleni u javnoj ustanovi iskoristio svoj položaj i pribavilo protivpravnu materijalnu korist, čime je počinilo krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja”, saopštila je PU Gradiška.

Rukovodilac osumnjičen za nesavjestan rad

Dodaju da je izvještaj obuhvaćen i Lj.R. koji se sumnjiči da je kao rukovodilac, obavljajući službenu dužnost, nesavjesno postupalo i propustilo izvršiti službene obaveze u skladu sa važećim propisima i ovlašćenjima, čime je počinilo krivično djelo nesavjestan rad u službi.