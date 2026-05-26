Šok na Rolan Garosu: Izbačen Danil Medvedev

Navikao nas je Danil Medvedev na prerane poraze na Rolan Garosu, ali nije skoro viđeno da neko izgubi nevjerovatniji meč kada je riječ o rezultatu.

Volton je bio bolji tokom prvog seta, napravio je dva brejka i tako poveo protiv osmog tenisera svijeta, a onda je Danil uzvratio na sličan način u drugom setu u kom je protivniku dopustio svega jedan gem.

Djelovalo je da se Medvedev trgnuo, ali daleko je bio od toga. Uslijedio je treći set u kom je Danil potpuno stao i sada je on bio taj koji je osvojio jedan gem.

Više nije bilo jasno šta može da se očekuje od ovog meča, ali nastavilo je da ide nevjerovatnim tokom jer je Medvedev osvojio četvrti gem i to ponovo rezultatom 6:1.

Konačno je peti set donio ritam i koliko-toliko ujednačenu borbu. Ruski teniser napravio je brejk, australijski teniser ga nije vratio, ali je zaprijetio brejk loptama. U osmom gemu Volton ipak oduzima servis gem Medvedevu i tada prvi put vidimo da su obojica tenisera u jednom setu osvojila po četiri gema.

U devetom gemu Medvedev je propustio tri brejk lopte poslije kojih bi servirao za meč, a Australijanac je to kaznio na najsuroviji način brejkom i pobjedom posle tri sata i 23 minuta borbe.

Ovo je bilo Danilovo deseto učešće na Rolan Garosu, a čak sedmi put da ispada u prvom kolu. Najdalje je dogurao 2021. godine kada je izgubio u četvrtfinalu od Stefanosa Cicipasa.