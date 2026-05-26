Logo
Large banner

Šok na Rolan Garosu: Izbačen Danil Medvedev

Autor:

ATV
26.05.2026 15:22

Komentari:

0
Шок на Ролан Гаросу: Избачен Данил Медведев
Foto: Tanjug / AP / Emma Da Silva

Danil Medvedev, najbolji ruski teniser, poražen je na startu Rolan Garosa poslije nevjerovatnog meča od Australijanca Adama Voltona rezultatom 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4.

Navikao nas je Danil Medvedev na prerane poraze na Rolan Garosu, ali nije skoro viđeno da neko izgubi nevjerovatniji meč kada je riječ o rezultatu.

Volton je bio bolji tokom prvog seta, napravio je dva brejka i tako poveo protiv osmog tenisera svijeta, a onda je Danil uzvratio na sličan način u drugom setu u kom je protivniku dopustio svega jedan gem.

Djelovalo je da se Medvedev trgnuo, ali daleko je bio od toga. Uslijedio je treći set u kom je Danil potpuno stao i sada je on bio taj koji je osvojio jedan gem.

Više nije bilo jasno šta može da se očekuje od ovog meča, ali nastavilo je da ide nevjerovatnim tokom jer je Medvedev osvojio četvrti gem i to ponovo rezultatom 6:1.

Konačno je peti set donio ritam i koliko-toliko ujednačenu borbu. Ruski teniser napravio je brejk, australijski teniser ga nije vratio, ali je zaprijetio brejk loptama. U osmom gemu Volton ipak oduzima servis gem Medvedevu i tada prvi put vidimo da su obojica tenisera u jednom setu osvojila po četiri gema.

U devetom gemu Medvedev je propustio tri brejk lopte poslije kojih bi servirao za meč, a Australijanac je to kaznio na najsuroviji način brejkom i pobjedom posle tri sata i 23 minuta borbe.

Ovo je bilo Danilovo deseto učešće na Rolan Garosu, a čak sedmi put da ispada u prvom kolu. Najdalje je dogurao 2021. godine kada je izgubio u četvrtfinalu od Stefanosa Cicipasa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Danil Medvedev

Rolan Garos

Rolan Garos 2026

tenis

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Арина Сабаленка из Белорусије слави након победе над Џесиком Бузас Манеиро из Шпаније током њиховог меча првог кола женског појединачног такмичења на Отвореном првенству Француске у тенису у Паризу, у уторак, 26. маја 2026. године.

Tenis

"Nosiš dijamante, a zahtjevaš veći novčani fond, da li je to licemjerno?": Sabalenka dobila nezgodno pitanje

1 h

0
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Tenis

Poznato kada Đoković igra meč 2. kola Rolan Garosa

2 h

0
Новак Ђоковић из Србије, десно, и Мпешије Перикар рукују се након меча првог кола мушког појединачног тениса против Француске на Френк Опену у Паризу, у недјељу, 24. маја 2026.

Tenis

Francuz ostao u šoku poslije meča protiv Novaka: Serviram 240 kilometara na čas – a on vrati

20 h

0
Крај једне ере на Ролан Гаросу, легендарни тенисер одиграо последњи меч у Паризу

Tenis

Kraj jedne ere na Rolan Garosu, legendarni teniser odigrao poslednji meč u Parizu

23 h

0

  • Najnovije

16

26

Igor Dodik posjetio vrtić „Panorama“: Potrebna saradnja sa Gradskom upravom zbog kapaciteta vrtića

16

20

Viši privredni sud u Banjaluci presudio: BHRT dužan da isplati RTRS više od 17,7 milona KM

16

19

Amidžić odgovorio Krnjiću: Za dvije sedmice nije bilo 15 minuta ni za pismeno izjašnjavanje?

16

17

Nova mjera: Učenicima iz porodica sa troje i više djece po 200 KM za ekskurziju

16

16

Bilećka skupština bira predsjednika – Dražen Dunđer jedna od opcija?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner