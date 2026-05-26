Autor:ATV
U Arhivu Republike Srpske u Banjaluci danas je svečano otvorena izložba "Timočani u BiH 1918", koja kroz bogatu arhivsku građu osvjetljava jedan od najznačajnijih perioda zajedničke istorije Srba sa obje strane rijeke Drine.
Izložba detaljno prikazuje okolnosti u kojima je Timočka divizija, kao pobjednička i oslobodilačka vojska, stupila na tlo BiH krajem 1918. godine.
Postavka dokumentuje oslobođenje većih gradova, emotivne dočeke srpskih vojnika, te snažan narodni pokret za ujedinjenje sa Kraljevinom Srbijom.
Autori izložbe i kataloga su viši arhivista Nikola Milutinović i direktor Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" iz Zaječara Velibor Todorov.
Pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković izjavila je novinarima da je ova izložba svjedočanstvo velikog istorijskog događaja i trajnog povezivanja srpskog naroda sa obje strane rijeke Drine.
"Kroz dokumente i fotografije izložba podsjeća na jesen 1918. godine, kada je Timočka divizija oslobodila srpski narod u BiH i postala vjesnik ujedinjenja i nove nade", rekla je Đakovićeva, prenosi Srna.
Ona je dodala da su ovi događaji ostali trajno urezani u kolektivno pamćenje i predstavljaju čvrstu sponu Timočke i Bosanske Krajine.
"Ministarstvo prosvjete i kulture izuzetno cijeni i podržava izložbe ovakvog karaktera jer doprinose širenju znanja o nekim ključnim istorijskim događajima koji su oblikovali istorijski put srpskog naroda", naglasila je Đakovićeva.
Direktor Arhiva Republike Srpske Bojan Stojnić rekao je da je izložba rezultat saradnje Arhiva Srpske i Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" iz Zaječara.
"Riječ je o dijelu priče o slavnoj istoriji našeg naroda sa lijeve i desne strane Drine, priče kako je srpska vojska, odnosno Timočka divizija, oslobodila BiH, srednju i južnu Dalmaciju", naveo je Stojnić.
On je dodao da ovo nije prva saradnja sa Istorijskim arhivom "Timočka Krajina", te da su sarađivali na brojnim izložbama i izdavačkim projektima.
"Nastavak te saradnje je izložba koja je bazirana prvenstveno na arhivskoj građi Istorijskog arhiva `Timočka Krajina`, ali i Arhiva Srpske, Arhiva BiH, Vojnog arhiva u Beogradu, Narodne biblioteke Srbije u Beogradu, brojnih drugih institucija i privatnih kolekcija", rekao je Sandić.
On je naveo da će izložba biti otvorena 30 dana, da će nakon Banjaluke posjetiti i druge gradove u Srpskoj.
Direktor Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" iz Zaječara Velibor Todorov napomenuo je da je ova izložba prošle godine otvorena na Palama, a ove godine krajem aprila u Trebinju.
Todorov je rekao da je izložba nastala na 32 panoa, kao plod istraživanja u Vojnom arhivu u Beogradu u najvećem dijelu dokumentacije iz Arhiva Republike Srpske, kao i Arhiva BiH i Istorijskog arhiva "Timočka Krajina".
Izložba je otvorena u izložbenom holu Arhiva Republike Srpske
