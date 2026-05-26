Ovi znakovi ulaze u period velikog dobitka: Novac stiže sa više strana!

Procvat za tri znaka kreće upravo sada, a novac stiže sa više strana, više od onoga čemu su se nadali.

Procvat za Rakove, Vage i Vodolije počinje krajem maja, i to kroz dva paralelna toka prihoda.

Dok stari posao konačno isplaćuje zaostala dugovanja, novi projekti se otvaraju i prije nego što ste stigli da ih potražite.

Planete su se namjestile tako da novac ovog puta ovim horoskopskim znakovima stiže sa strane sa koje se najmanje očekuje.

Rak: Zaostali novac i porodična prilika

Rak već mjesecima ima osjećaj da radi previše za premalo novca.

To se mijenja u prvoj polovini juna. Novac koji ste odavno otpisali vraća vam se kroz neočekivan poziv - najvjerovatnije u utorak popodne - od osobe za koju ste mislili da je zaboravila vaš broj. Rak u ovom periodu dobija i drugu, tišu šansu, kroz nekretninu u porodici.

Možda je u pitanju izdavanje, prodaja dijela imanja ili ulaganje rođaka koji konačno priznaje da ste vi "glava porodice" kada su finansije u pitanju.

Savjet je jednostavan: ne odbijajte pomoć iz inata. Rakovi imaju naviku da kažu "snaći ću se sam", čime gube i vrijeme i nerve. Ovog puta prihvatite procvat koji stiže.

Vaga: Dvije ponude u istoj nedjelji

Vagama je posljednjih mjeseci sve išlo "na sporu vatru" - razgovori bez kraja, dogovori koji se otežu i klijenti koji se ne javljaju. U junu se sve otključava.

Finansijski procvat za Vagu znači dvije ponude u istoj nedjelji, najvjerovatnije između srijede i petka, i obje su realne.

Ne morate da birate, možete prihvatiti obje ako se dobro organizujete. Čest problem kod Vage je odlaganje odluke zbog straha od pogrešnog izbora. Ovog puta ne razmišljajte danima, već odgovorite brzo.

Druga strana čeka jasan signal, a oklijevanje vas može koštati upravo onog ugovora koji je finansijski bolji.

Vodolija: Stare ideje pronalaze nove partnere

Vodolije imaju onu fioku punu nedovršenih planova: stara aplikacija, mali biznis ili ideja sa prijateljima oko koje se sve raspalo.

Jedna od tih starih ideja sada pronalazi pravog kupca ili partnera. Pojavljuje se osoba iz vašeg šireg kruga, neko koga viđate povremeno, i baš ta osoba donosi predlog koji mijenja stvari iz korijena.

Vodolija u ovom periodu ne treba da glumi skromnost kada razgovor dođe do brojki; tražite koliko mislite da vrijedite, pa dodajte još malo.

Kada je riječ o investicijama, ovo nije period za rizik na slijepo. Vodolijin novac sada dolazi kroz nešto što već poznajete i u čemu ste stručni, a ne kroz nepoznate poduhvate.

Ključni savjet za sve

Zajednička nit Raka, Vage i Vodolije je jednostavna, neko iz prošlosti vraća se sa konkretnim predlogom. Ne s porukom "kako si", nego s ponudom.

Najveći problem nije sezona, problem je što ova tri znaka imaju naviku da skeptično gledaju na ono što dođe lako. Srećni znakovi Zodijaka ovog puta neće moći da se sakriju iza skromnosti, jer brojke govore same, prenosi B92.