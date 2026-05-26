Sutra sunčano, temperatura do 34 stepena

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz umjerenu oblačnost.

U drugom dijelu dana doći će do postepenog povećanja oblačnosti sa zapada, a kasno poslije podne i uveče pljuskovi sa grmljavinom širiće se od sjeverozapada prema jugu i istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 13 do 19, na jugu do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, te na jugu do 34 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni, piše Srna

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Čemerno 21, Han Pijesak, Kneževo, Kalinovik i Ivan sedlo 23, Gacko i Sokolac 25, Mrkonjić Grad i Drinić 26, Bileća, Srebrenica, Drvar i Sarajevo 27, Ribnik, Tuzla, Bugojno i Livno 28, Bijeljina, Prijedor, Doboj, Zvornik, Rudo, Srbac, Bihać, Gradačac i Sanski Most 29, Banjaluka, Trebinje, Foča, Novi Grad i Zenica 30, Višegrad 31 i Mostar 34 stepena Celzijusova