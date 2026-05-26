Ovo je Saša, prvi pobjednik rijalitija na Balkanu: Osvojio 100.000 evra i sve potrošio za dan!

Pobjednik prvog Velikog brata u Hrvatskoj Saša Tkalčević (54), inače i prvi rijaliti pobjednik na Balkanu je odlučio da se seli.
Naime, Tkalčević od 2017. s iselio i sa porodicom živi u Štokholmu, a nakon devet godina odlučio je da napusti sve.
Čovjek kojeg je Hrvatska upoznala kao pobjednika rijalitija, danas više ne živi od te epizode, niti se njome posebno opterećuje. U Švedskoj je izgradio porodični život, radio kao tatu majstor, pokrenuo posao s papirom, vaspitava djecu na tri jezika i sada ponovno pakuje stvari i napušta sve, ovaj put zbog šume, jezera, mira i života koji mu više odgovara.
"Ako izostavimo bajke, mi u Švedskoj isto radimo, mučimo se i borimo, plaćamo račune, kao i u Hrvatskoj. Žao mi je ljudi koji ovde dođu zbog novca, zbog štednje. Oni žive između posla i kuće, ništa nisu vidjeli i iskusili, ne znaju šta se događa dve ulice dalje i onda jedva čekaju godišnji odmor da u Hrvatskoj mogu pokazati kako su uspjeli. Ja sam u Švedsku došao zbog drugačijeg života".
"U grad Karlskogu, oko 250 kilometara zapadno od Štokholma prema Norveškoj. Kupili smo tamo kuću blizu jezera. Supruga Mirela je već dobila posao u tamošnjoj bolnici koja je vrlo blizu naše kuće. Želim da moja djeca, 15-godišnji Dorian, pet godina mlađi Neo i 8-godišnji Oskar žive dobro i udobno, da stanuju u svojoj kuću, da imaju svoje dvorište. S nama je donedavno živio i Dominik, Mirelin najstariji sin", priznao je on.
"Imam firmu za veleprodaju papira. Sarađujem s jednom fabrikom u Bjelovaru, imam vrlo povoljne cijene i posao ide dobro. To mi je omogućilo da radim od kuće i živim gdje god želim. A tetoviranjem se bavim toliko da mi ne postane obaveza" otkrio je ona za Indeks.
Saša je od pobjede i 100.000 evra vratio sve dugove koje je imao i kupio nekretninu.
"Uh, pa naravno. Bio sam dužan bankama, otplatio sam sve kredite i kupio svoju nekretninu. Postao sam materijalno neovisan, to je bila velika stvar", prenosi Telegraf
