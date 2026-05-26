Ovo je Saša, prvi pobjednik rijalitija na Balkanu: Osvojio 100.000 evra i sve potrošio za dan!

26.05.2026 15:31

ријалити учесник и побједник првог рјалитија на Балкану
Foto: YouTube/printscreen

Pobjednik prvog Velikog brata u Hrvatskoj Saša Tkalčević (54), inače i prvi rijaliti pobjednik na Balkanu je odlučio da se seli.

Naime, Tkalčević od 2017. s iselio i sa porodicom živi u Štokholmu, a nakon devet godina odlučio je da napusti sve.

Čovjek kojeg je Hrvatska upoznala kao pobjednika rijalitija, danas više ne živi od te epizode, niti se njome posebno opterećuje. U Švedskoj je izgradio porodični život, radio kao tatu majstor, pokrenuo posao s papirom, vaspitava djecu na tri jezika i sada ponovno pakuje stvari i napušta sve, ovaj put zbog šume, jezera, mira i života koji mu više odgovara.

On je progovorio o životu u Švedskoj.

"Ako izostavimo bajke, mi u Švedskoj isto radimo, mučimo se i borimo, plaćamo račune, kao i u Hrvatskoj. Žao mi je ljudi koji ovde dođu zbog novca, zbog štednje. Oni žive između posla i kuće, ništa nisu vidjeli i iskusili, ne znaju šta se događa dve ulice dalje i onda jedva čekaju godišnji odmor da u Hrvatskoj mogu pokazati kako su uspjeli. Ja sam u Švedsku došao zbog drugačijeg života".

Saša Tkalčević rijaliti

Gdje se seli?

"U grad Karlskogu, oko 250 kilometara zapadno od Štokholma prema Norveškoj. Kupili smo tamo kuću blizu jezera. Supruga Mirela je već dobila posao u tamošnjoj bolnici koja je vrlo blizu naše kuće. Želim da moja djeca, 15-godišnji Dorian, pet godina mlađi Neo i 8-godišnji Oskar žive dobro i udobno, da stanuju u svojoj kuću, da imaju svoje dvorište. S nama je donedavno živio i Dominik, Mirelin najstariji sin", priznao je on.

Otkrio je i čime se sada bavi.

"Imam firmu za veleprodaju papira. Sarađujem s jednom fabrikom u Bjelovaru, imam vrlo povoljne cijene i posao ide dobro. To mi je omogućilo da radim od kuće i živim gdje god želim. A tetoviranjem se bavim toliko da mi ne postane obaveza" otkrio je ona za Indeks.

Saša je od pobjede i 100.000 evra vratio sve dugove koje je imao i kupio nekretninu.

"Uh, pa naravno. Bio sam dužan bankama, otplatio sam sve kredite i kupio svoju nekretninu. Postao sam materijalno neovisan, to je bila velika stvar", prenosi Telegraf

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

