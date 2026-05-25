Sidni Svini ne prestaje izazivati kontroverze scenama seksa: Pridružio joj se sin Ričarda Gira

Američka glumica Sidni Svinei nastavlja šokirati gledaoce eksplicitnim scenama u seriji Euforija. Ovaj put je privukla pažnju scenom seksa koju je snimila s Homerom Gereom, sinom Ričarda Gira.

Homer se ove sezone pridružio glumačkoj ekipi. Njemu je pripala uloga filmske zvijezde Dilana Reida. Kejsi Hovard, koju glumi Sidni Svini, pokušava smisliti svoj sljedeći potez nakon brisanja svog Onli Fens profila.

Medi Perez (Aleksa Demie) glumi Kejsi menadžerku i "šeficu" i naređuje joj da izađe na spoj s Dilanom kao dio plana da vrati sve pratioce koje je izgubila gašenjem Onli Fens profila.

Kejsi je to i učinila. Otišli su zajedno kući i imali seks. Tu scenu možete pogledati ovdje

Nakon toga, ona uzima Dilanov mobitel i na njegovom Instagram profilu objavljuje da su bili zajedno, što je upotpunilo Medin plan da Kejsi ponovo privuče pažnju javnosti.

Kontroverzne scene poput ove pomogle su seriji Euforija da Sidni pretvori u jednu od trenutno najvećih zvijezda. Na početku, Kejsi je d‌jelovala kao luckasta d‌jevojka koja je uvijek u drugom planu. Međutim, kako su se epizode nizale, Kejsi je brzo postala jedan najpopularnijih likova u seriji.

Mnogi su kritikovali Sidni zbog odluke da učestvuje u ovakvom projektu, a glumica je ranije poručila kako ne vidi ništa sporno u golotinji.