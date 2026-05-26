Sloba Vasić usred noći brao cvijeće, a u pozadini se čuje ''Bio sam pijanac''

Pjevač Sloba Vasić, nakon što je nedavno pušten sa muškog odjeljenja psihijatrijske klinike "Dr Laza Lazarević" u kojoj je bio nakon što je pod dejstvom alkohola napravio incident u avionu, pokazao je da je mir pronašao sa svojom porodicom.

Sloba Vasić i njegova supruga Lela Vasić usred noći su šetali i uživali, a tokom šetnje pjevač je odlučio da ubere cvijeće iz dvorišta i napravi buket za svoju suprugu koja mu je bila neizmjerna podrška u teškim trenucima.

Lela je objavila video na Instagramu, uz opis: “Šetnja je najbolji lijek za sve, ali i pjesma”. U pitanju je pjesma od Šabana Šaulića “Bio sam pijanac” koja se čuje u video snimku.

“Tih dana sam malo više popio, to je uzrok”

Sloba Vasić je nakon izlaska iz bolnice otkrio da je alkohol bio okidač za njegovo ponašanje.

– Tog trenutka je “Laza Lazarević” bolnica bila jedina dežurna. Da je druga ustanova bila dežurna, otišao bih tamo – objašnjava Sloba zašto se baš tu uputio.

– Ništa strašno. Desilo se šta se desilo, ne želim da se vraćam na to. Imao sam neprijatnost i nisam mogao da uđem na let. Svakom čovjeku može da se desi tako nešto, sve je za ljude. Nije ništa strašno, uglavnom. Kao što sam i prije neki dan rekao medijima, ja sam običan čovjek kao i svi ostali i u skladu u tim se i ponašam – kaže.

– Prijala mi je izolacija, malo da čovjek ohladi glavu od svega. Ja sam dobrovoljno otišao tamo. Anksioznost je nešto što traje, siguran sam da to ima veze sa svim, ali izboriću se. Tih dana sam malo više popio, to je uzrok – objašnjava pjevač.

– Za sve u životu mora da postoji neki okidač, meni je to bio alkohol. Ja zbog toga nisam mogao da uđem na let, pa me je razbjesnilo. Ima načina da se izađe iz toga, samo što sam ja javna ličnost, pa se to gleda drugačije – rekao je Sloba za medije.

(Blic)