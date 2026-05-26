Povećane kazne za nenošenje pojasa i korišćenje mobilnog telefona

26.05.2026 14:45

Novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH kojim se pooštravaju određene vrste prekršaja sutra stupa na snagu.

Ovim zakonom se uvode značajne izmjene sa ciljem unapređenja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama.

Novim zakonskim rješenjima pooštrene su kaznene odredbe za određene vrste prekršaja, naročito za one koji direktno ugrožavaju bezbjednost saobraćaja.

NOVČANE KAZNE

Povećane su novčane kazne za korištenje mobilnog telefona, ili drugih uređaja za komunikaciju, ukoliko nema, odnosno ukoliko vozač ne koristi opremu koja omogućava komunikaciju bez angažovanja ruku za vrijeme vožnje, korištenje uređaja odnosno sredstava kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, kao i nekorištenje bezbjednosnog pojasa za vrijeme upravljanja vozilom.

Za navedene prekršaje propisane su novčane kazne u rasponu od 200 KM do 400 KM.

Takođe, uvodi se novi prekršaj "obijesna vožnja", a istom se smatra radnja kada vozač u razmaku od 20 minuta, dva ili više puta prođe svjetlosni saobraćajni znak kojim mu je zabranjen prolaz, vožnja u naselju brzinom većom od 40 kilometara na čas iznad najveće dozvoljene brzine, odnosno van naselja brzinom većom od 60 kilometara na čas, radnja preticanja kolone vozila pri čemu svojim vozilom prelazi ili se kreće po punoj uzdužnoj liniji koja razdvaja saobraćajne trake puta, kao i vožnja pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od 1,50 grama kroz kilogram u organizmu ili pod uticajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Za navedeni prekršaj predviđene su novčane kazne od 2.000 KM do 3.000 KM, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest mjeseci i dva kaznena boda, kao i mogućnost trajnog oduzimanja vozila.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama učesnika u saobraćaju i sankcionisanjem svih uočenih i evidentiranih prekršaja, sa posebnim akcentom na prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorištenja bezbjednosnog pojasa, nepropisnog korištenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i svim drugim prekršajima kojima se ugrožava bezbjednost saobraćaja", navodi se u saopštenju.

Apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske propise i da odgovornim ponašanjem doprinesu većoj bezbjednosti na putevima Republike Srpske.

