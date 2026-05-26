Studenta tukli, vezali i otresali mu cigaretu u usta: Indijci optuženi za zlostavljanje zemljaka u Foči

Ognjen Matavulj
26.05.2026 14:08

Студента тукли, везали и отресали му цигарету у уста: Индијци оптужени за злостављање земљака у Фочи
Foto: Pexels.com

Okružno javno tužilaštvo Trebinje podiglo je optužnicu protiv pet državljana Indije zbog brutalnog premlaćivanja i zlostavljanja svog zemljaka koga su tukli, vezali kaišem, ošišali i otresali mu cigaretu u usta!

Optuženi su S.K. (21), A.S. (21), R.S. (18), S.B. (19) i M.K. (20). Na teret su im stavljena krivična djela nasilničko ponašanje i nanošenje tjelesnih povreda.

Sve se odigralo u privatnom smještaju za studente u Foči u noći između 17. i 18. aprila 2026. godine.

Zatekli ga u tuđoj sobi

”Optuženi su fizički napali studenta iz Indije tako što su S.K, A.S. i R.S. prvo otišli do sobe 207 gdje su zatekli oštećenog i P.F. Došlo je do verbalnog sukoba pri čemu su mu zadali nekoliko udaraca po glavi i tijelu”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da su oštećenog otjerali u njegovu sobu 105, a za njim se uputilo svih pet optuženih, gdje su nastavili da ga udaraju, koristeći i kaiš, kojim su ga potom vezali.

Vrijeđanje, pljuvanje, ponižavanje

”Nakon toga su ga ošišali mašinicom za šišanje, te nastavili sa grubim vrijeđanjem i zlostavljanjem pljujući ga. Za to vrijeme S.K. je sjedio na grudima žrtvima i tresao mu pepeo od cigarete u usta. Potom je uzeo mokru krpu iz toaleta kojom mu je obrisao lice i krpu mu nagurao u usta”, navodi se u optužnici.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Foči.

Ukoliko se dokaže krivica optuženima prijeti od šest mjeseci do pet godina zatvora.

