Opština u Srpskoj za rođenje prvog djeteta daje 4.000 KM, a za treće dijete 10.000 KM

26.05.2026 14:46

Opštinska uprava Trnovo obezbijediće ove godine 4.000 KM za rođenje prvog djeteta, 6.000 KM za rođenje drugog, te 10.000 KM za rođenje trećeg, koliko će izdvojiti i za rođenje svakog narednog djeteta, rekao je Srni načelnik opštine Miroslav Bjelica.

Bjelica je naveo da je, u skladu sa mjerama pronatalitetne politike, za sklapanje braka planirano 500 KM, a isti iznos predviđen je kao jednokratna pomoć i za polazak djeteta u prvi razred.

Prema njegovim riječima, za osnovce su besplatni udžbenici, besplatan je i boravak djece u igraonici "Radost", prevoz za srednjoškolce, a tu je i podrška za maturu i odlazak na ekskurzije.

On je istakao da opština višečlanim porodicama dodjeljuje jednokratnu pomoć od 300 KM za svako maloljetno djete, te studentima i brucošima mjesečne stipendije od 150 KM.

Bjelica kaže da je besplatna i škola skijanja na Jahorini za djecu školskog uzrasta.

"Ovim mjerama pokušavamo da zadržimo mlade na području opštine Trnovo i da poboljšamo kvalitet života", poručio je Bjelica.

