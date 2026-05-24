Logo
Large banner

Konferencija "Trebinje 2026 - Gradimo region" otvara novu eru investicija i razvoja

Autor:

ATV
24.05.2026 09:38

Komentari:

0
Конференција "Требиње 2026 - Градимо регион"
Foto: Ustupljena fotografija

Na regionalnoj infrastrukturnoj i građevinskoj konferenciji „Trebinje 2026 – Gradimo region“ jedna od centralnih tema biće panel „Energija budućnosti: veliki projekti, veliki rizici“, posvećen izgradnji energetskih objekata i strateškim investicijama koje trenutno obilježavaju region Zapadnog Balkana.

O ovoj, kao i o drugim aktuelnim temama, govoriće stručnjaci, investitori i predstavnici kompanija iz oblasti građevinarstva i energetike, koji će se okupiti 18. i 19. juna u Trebinju na jednom od najznačajnijih skupova posvećenih razvoju infrastrukture, građevinskog sektora i energetike u regionu.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić ranije je istakao značaj ove konferencije, napominjući da su trenutno u Republici Srpskoj otvorene investicije u energetske objekte vrijedne 5,29 milijardi konvertibilnih maraka.

„Gradnja objekata energetske infrastrukture postaje strateški prioritet u cijelom regionu. Sve veća potreba za energijom traži i sve više objekata – od hidroelektrana, solarnih i vjetroparkova, do gasnih interkonekcija i dalekovoda. Riječ je o ogromnom investicionom potencijalu, a takvi projekti zahtijevaju dobru pripremu, planiranje, finansiranje i kvalitetnu procjenu svih potencijalnih rizika“, istakao je Đokić.

Jedna od vodećih građevinskih kompanija na Zapadnom Balkanu, „Integral inženjering“ iz Laktaša, stoji iza nekih od najvećih projekata niskogradnje, hidrogradnje i energetskih objekata u regionu. Skup u Trebinju vide kao priliku za unapređenje i jačanje domaće privrede.

старац

Region

Horor u Domu za stara lica u Podgorici: Starac brutalno napao cimerku

„Konferencija je pozitivna stvar i smatram da treba da bude usmjerena ka jačanju domaćih kompanija. Jedino zaključci koji vode ka tom cilju imaju smisla, jer time jačamo domaću privredu i podižemo Republiku Srpsku. U našoj državi ima još dosta da se radi i gradi. Poruka kolegama koji rade i grade jeste da je najveći uspjeh da iza sebe ostavimo trag, da zajedno napravimo korak i izgradimo što više na ponos budućih generacija“, istakao je Ljubiša Pilipović iz kompanije „Integral inženjering“.

I u Elektroprivredi Republike Srpske očekuju da će konferencija dati zamah jačanju i prezentaciji domaćih potencijala.

„Mislim da je odlična ideja napraviti konferenciju koja će okupiti građevinsku struku regiona, uz učešće ljudi iz svih okolnih zemalja, bilo da su u Evropskoj uniji ili sa Zapadnog Balkana. Doći će eminentni stručnjaci iz cijelog svijeta kao moderatori i panelisti, koji će ukazati na potencijale ovog regiona. Naravno, u centar pažnje stavićemo naš grad i regiju, jer Trebinje ima odličan potencijal, ne samo turistički, nego i privredni“, smatra generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.

Tema „Energija budućnosti: veliki projekti, veliki rizici“ od izuzetne je važnosti i za domaće proizvođače, poput Hidroelektrana na Trebišnjici, pod čijim okriljem se gradi HE Dabar, jedan od najvećih hidroenergetskih objekata na prostoru bivše Jugoslavije.

„Nisam upoznat da u regionu imamo sličan skup i nadam se da će ova konferencija zaživjeti. Dolaze eminentne firme, a ljudi će imati priliku da se upoznaju sa novim tehnologijama i pravcima kretanja u građevinarstvu, što je sjajno“, kaže Gordan Mišeljić, direktor Hidroelektrana na Trebišnjici.

Učešće na ovom događaju najavile su državne elektroprivrede regiona, vodeće kompanije u ovoj oblasti i firme koje grade energetske objekte: Elektroprivreda Srbije, Elektroprivreda Crne Gore, Elektroprivreda Republike Srpske, EFT, „Integral inženjering“ i „EL promet“.

Organizatori ističu da je cilj konferencije da Trebinje, kao veliko gradilište, postane mjesto susreta privrede, investitora i stručnjaka koji će kroz razmjenu znanja i iskustava doprinijeti budućem razvoju regiona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Trebinje

Trebinje 2026: Gradimo region

Investicije

Zapadni Balkan

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Старац положио руку на дрену штаку.

Region

Horor u Domu za stara lica u Podgorici: Starac brutalno napao cimerku

4 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Skandal: Hrvatski policajci pretukli mladića iz BiH

4 h

0
Вода се прска по резервоару који се прегријао у фабрици за ваздухопловство у Гарден Гроуву, Калифорнија, у петак, 22. маја 2026.

Svijet

Na ivici eksplozije: Kaliforniji prijeti katastrofa zbog opasnih hemikalija

4 h

0
Беба

Društvo

Najljepše vijesti iz porodilišta: U Srpskoj rođeno 12 beba

4 h

0

Više iz rubrike

Премијер Владе Републике Српске Саво Минић и премијер Србије Ђуро Мацут током обиласка болнице у Требињу.

Gradovi i opštine

Manjak kadra u novoj trebinjskoj bolnici

18 h

0
Немања Алемпић, полицајац из Бијељине погинуо у саобраћајној несрећи

Gradovi i opštine

Kolege se srceparajućim stihovima oprostile od policajca Nemanje Alempića

22 h

0
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић и премијер Србије Ђуро Мацут током обиласка болнице у Требињу.

Gradovi i opštine

Premijeri Srpske i Srbije obišli bolnicu u Trebinju

23 h

0
Премијер Владе Републике Србије Ђуро Мацут на конференцији за медије у Требињу.

Gradovi i opštine

Macut: Aerodrom će potpuno transformisati ovaj dio Srpske

1 d

0

  • Najnovije

13

31

Internet kakav poznajemo odlazi u istoriju?

13

25

Dodik: Mora se pobijediti za sigurnu budućnost naroda

13

22

Šta vam partner poručuje poljupcem u čelo: Poseban izliv nježnosti

13

21

Evropska gimnastika ukinula sankcije: Rusi i Bjelorusi ponovo pod svojom zastavom i himnom

13

10

Par imao polni odnos na plaži: Ljudi šokirani prizorom u Hrvatskoj, sve gledala i djeca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner