Horor u Domu za stara lica u Podgorici: Starac brutalno napao cimerku

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, po nalogu i u koordinaciji sa postupajućim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode D. D. (72) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo razbojništvo u pokušaju.

„Sumnja se da je D. D., koji je korisnik Doma za stara lica u Podgorici, navedeno krivično djelo izvršio na štetu takođe korisnice ove ustanove, na način što je fizički napao u namjeri da joj oduzme novac, zadavši joj udarac stisnutom pesnicom u predjelu glave“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

U daljem izvršenju krivičnog djela osumnjičenog su spriječili zaposleni u Domu za stara lica, koji su pravovremeno reagovali, zaustavili napad i o događaju obavijestili policiju.

Policijski službenici su, nakon prikupljenih obavještenja od više osoba i sprovedenih aktivnosti iz svoje nadležnosti, lišili slobode osumnjičenog, koji je potom u zakonskom roku priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost, prenosi Telegraf.