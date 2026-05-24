Fico: Ukrajina nije spremna za EU, države Balkana spremnije

Фицо: Украјина није спремна за ЕУ, државе Балкана спремније
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Slovački premijer Robert Fico pozvao je na dijalog između Evropske unije i Rusije s ciljem rješavanja sukoba u Ukrajini i očuvanja mira u Evropi.

"Moramo da se uključimo u dijalog sa Rusijom, jer bez njega jedan zalutali dron, a ima ih mnogo u posljednje vrijeme, uglavnom su ukrajinski, može izazvati treći svjetski rat", rekao je Fico.

Dodao je da se ponekad osjeća kao da postoji neko ko čeka da se dogodi slučajan provokativni čin ili neko ko direktno planira takav čin.

On smatra da inicijativa njemačkog kancelara Fridriha Merca da Ukrajini dodijeli status "pridruženog člana" može biti pokušaj da se EU učini stranom za pregovaračkim stolom o Ukrajini.

Istakao je da je svima jasno da Ukrajina nije spremna za članstvo u EU, te da su drugi kandidati, uključujući države južnog Balkana, spremniji.

On se nada da će lideri bloka biti otvoreniji za razgovor tokom samita EU - zapadni Balkan u Crnoj Gori 5. juna.

"Hajde da učinimo sve što možemo da pokrenemo dijalog o rješavanju ukrajinskog sukoba. EU je pogođena nezamislivim licemjerjem. U stvari, jedini sam u EU u ovom trenutku koji je u kontaktu sa objema stranama u sukobu u Ukrajini", rekao je Fico u video-obraćanju objavljenom na "Fejsbuku".

(Srna)

