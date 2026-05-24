Tramp: Sporazum sa Iranom uglavnom usaglašen

24.05.2026 07:59

Предсједник Доналд Трамп излази из авиона Марин Ван ка авиону Ер Форс Ван на аеродрому Мористаун, петак, 22. маја 2026. године, у Мористауну, Њу Џерзи.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je sporazum između SAD, Irana i više drugih zemalja "uglavnom usaglašen", ali da se još razgovara o završnim detaljima koji će "uskoro biti objavljeni".

"Završni aspekti i detalji sporazuma trenutno se razmatraju i uskoro će biti saopšteni", napisao je Tramp na svojoj platformi Socijalna istina.

On je dodao da će, kao dio sporazuma, Ormuski moreuz biti otvoren.

Objava je uslijedila nakon, kako je naveo, "veoma dobrog razgovora" sa liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Pakistana, Turske, Jordana i Bahreina.

Tramp je naveo i da je odvojeno razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i ocijenio da je razgovor "prošao veoma dobro", prenosi Tanjug.

