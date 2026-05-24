Danas su Sveti Ćirilo i Metodije: Jednu stvar nikako ne smijete raditi u kući

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju dan posvećen Svetim ravnoapostolnim Ćirilu i Metodiju, sveslovenskim prosvetiteljima koji su svojom božanskom mudrošću izveli slovenski rod iz tame neznanja na svjetlost pismenosti i vjere Hristove.

Rođena u Solunu, u domu znamenitih roditelja Lava i Marije, sveta braća od rane mladosti bijahu predodređena za velika djela. Stariji Metodije, najprije visoki carski činovnik, nakon deset ljeta službe među Slovenima, spoznao je ispraznost svjetovne slave, te se povukao u tišinu gore Olimp, predavši se monaškom podvigu. Tu mu se ubrzo pridružio i mlađi brat Konstantin, potonji Ćirilo, koji je zbog svoje neprevaziđene učenosti i darovitosti u Carigradu prozvan Filozofom. Njihov put bio je popločan iskušenjima, od misije među Hazarima, gdje su silom riječi utvrdili vjeru pravoslavnu, do istorijskog poziva kneza Rastislava da krenu put Velike Moravske.

Uzdajući se u pomoć Višnjega, sveta braća su prije polaska sastavila slovensku azbuku, prva slova kojima će se slaviti ime Božije na jeziku naroda. Prevodeći svete knjige sa grčkog na staroslovenski, Ćirilo i Metodije su u Moravskoj postavili temelje nacionalne crkve i pismenosti. Njihova misija naišla je na snažan otpor onih koji su smatrali da se Jevanđelje može propovijedati samo na tri "sveta" jezika, ali su braća pred samim papom u Rimu uspjela da odbrane pravo Slovena da Boga slave svojim glasom i pismom.

Iako krhkog zdravlja, Ćirilo je u Rimu primio monaški postrig i ubrzo se upokojio, ostavivši bratu u amanet da nastavi njihovo zajedničko djelo. Metodije, postavljen za arhiepiskopa panonsko-moravskog, proći će kroz godine tamnovanja i progona od strane njemačkih biskupa, ali plamen koji su zapalili niko nije mogao ugasiti. Do posljednjeg daha utvrđivao je vjeru među slovenskim življem, prije nego što se 885. godine pridružio bratu u nebeskim dvorima.

Nakon njihove smrti, učenici svetih prosvetitelja, predvođeni Klimentom i Naumom, prebjegli su na jug, u predjele Ohrida, gdje su stvorili najjače ognjište slovenske pismenosti. Danas narodna vjerovanja opominju da se na ovaj praznik ne valja prihvatati teških kućnih poslova, pranja veša niti usisavanja, već se valja posvetiti duhovnom uzdizanju. Običaj nalaže da djeca i studenti na ovaj dan čitaju knjige, kako bi im blagodat svetih učitelja podarila uspjeh u učenju tokom cijele godine.

Dan svetitelja završava se iskrenom molitvom koja odjekuje kroz vijekove:

"Jako apostolom jedinopravniji i slovenskih stran učiteljije, Kirile i Metodije bogomudriji, vladiku vsjeh molite, vsja jaziki slovenskaja utverditi v pravoslaviji i jedinomisliji, umoriti mir i spasti duši našja."

