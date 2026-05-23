Igokea napunila koš Širokog Brijega

23.05.2026 22:16

Игокеа напунила кош Широког Бријега
Košarkaši Igokee i Bosne napravile su korak ka finalu plej-ofa pošto su u prvim mečevima polufinala savladali Široki Brijeg i Slobodu.

Igokea je upisala rutinsku pobjedu 107:87 na gostovanju kod Širokog koji se nije najbolje snašao na početku utakmicei to ga je skupo koštalo. Čak 37 poena dala je Igokea u prvih 10 minuta i tako riješila pitanje pobjednika već u prvoj dionici.

Džavon Bes sa 19 i Nejt Pjer-Luis sa 17 poena predvodili su ekipu iz Aleksandrovca do trijumfa, na drugoj strani isto tako Škedelj je postigao 19, a Bošnjak 17 poena.

U drugom polufinalnom okršaju koji je bio dosta neizvjesniji Bosna je u Tuzli savladala Slobodu rezutatom 73:66. Jusuf Nurkić sa tribina gledao je povratak Tuzlaka koji su u posljednjoj dionici uspjeli da dođu na samo poen zaostatka, ali su „studenti“ sa dvije vezane trojke odbili ovaj nalet i na kraju stigli do pobjede u prvom meču polufinala.

Kovačević je bio najefikasniji u pobjedničkoj ekipi sa 15 poena, a Halilović je postigao 11, dok je kod Slobode Sani Čampara ubacio 22 poena.

