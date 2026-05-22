Karlik Džons objavio snimak iz svlačionice, jedan detalj će posebno zaboljeti navijače Zvezde

Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige, nakon što su i u drugom meču polufinala savladali Crvenu zvezdu, ovog puta pred gostujućim navijačima, rezultatom 89:78.

Sa ukupnih 2:0 u seriji, crno-bijeli su "arhivirali" vječitog rivala i krenuli u odbranu jadranskog trona, a slavlje iz svlačionice brzo se preselilo na društvene mreže.

U centru pažnje našao se plejmejker Partizana, Karlik Džons, koji je na svom Instagram profilu podijelio trenutak koji je izazvao lavinu komentara.

Džons je objavio "stori" na kojem se vidi njegov video razgovor sa bliskim prijateljem neposredno nakon velike pobjede. Dok je Karlik blistao od sreće, njegov prijatelj je u kameru visoko podigao – metlu!

Karlik Džons - metla

U sportskoj terminologiji, a naročito u košarkaškoj kulturi koja dolazi iz SAD, "metla" (sweep) simbolizuje pobjedu u seriji bez ijednog poraza. S obzirom na to da je Partizan sa maksimalnih 2:0 eliminisao Zvezdu, poruka je više nego jasna – crno-bijeli su "počistili" rivala na putu do finala.

Karlik je uz snimak ostavio i nekoliko emotikona koji se smiju do suza, očigledno oduševljen forom koju je njegov prijatelj pripremio za ovu priliku.

Ova objava brzo je postala viralna među navijačima Partizana, dok je, sa druge strane, izazvala gnev kod pristalica crveno-bijelih.

