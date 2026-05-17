Tužni Partizan remizirao sa Čukaričkim, Vojvodina "vidi" drugo mjesto

Fudbaleri Partizana remizirali su sa Čukaričkim (0:0) u šestom kolu plej-ofa Superlige. Ako Vojvodina savladala OFK Beograd, Partizan gubi drugo mjesto.

Kišno popodne na Banovom brdu donijelo je veoma važan susret Partizana i Čukaričkog. Pred crno-bijelima nije bio lak zadatak, pogotovo kada se uzme u obzir da su posljednji put na istom mjestu poraženi ubedljivim rezultatom 4:1.

Na samom startu crno-bijeli nisu djelovali dobro na terenu, čak je sve izgledalo konfuzno, ali su u 12. minutu uspjeli da zaprete domaćem timu. Najprije je šutirao Ugrešić, lopta se potom odbila do Poltera, ali rezultat je poslije njegovog šuta ostao nepromijenjen.

Kasnije tokom prvog poluvremena, Demba Sek je u dva naleta imao šansu, ali je odličan posao na golu Čukaričkog odrađivao Vladan Čarapić.

Nije uspjevao Partizan da realizuje prilike, a od drugog poluvremena počeo je Srđan Blagojević i da mijenja. Najprije je umjesto Ognjena Ugrešića u igru ušao Nemanja Trifunović, da bi Poltera i Vanju Dragojevića zamijenili Natho i Andrej Kostić.

Igrao se 88. minut kada je najkonkretniju šansu za Čukarički imao Milan Pavkov koji pogađa stativu.

Nije na kraju niko uspio da zatrese mrežu uprkos tome što su crno-bijeli uputili 11 šuteva u okvir gola.

Ovaj remi pravi ozbiljne probleme Partizanu jer u slučaju da Vojvodina savlada OFK Beograd crno-bijeli gube drugo mjesto.