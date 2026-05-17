Kakva drama u Italiji: Juventus ostao bez Lige šampiona

Autor:ATV
Na kolo prije kraja prvenstva fudbaleri Juventusa poslije poraza od Fiorentine gube trku za Ligu šampiona.
Juventus je jurio drugu poziciju na tabeli Serije A, a šokantni poraz od 2:0 na domaćem teretnu protiv Fiorentine koštaće ih plasmana u Ligu šampiona. Sa 68 bodova završili su na šestoj poziciji tabele. Isto toliko ima i Komo, ali zbog bolje gol razlike zauzimaju petu poziciju.
Sve će se odlučiti u posljednjem 38. kolu. Milan i Roma imaju po 70 bodova i zauzimaju treću, odnosno četvrtu poziciju na tabeli. Siguran je samo Napoli koji poslije današnje pobjede osigurava drugu poziciju na tabeli, a Inter je nešto ranije osigurao titulu šampiona Serije A.
Posljednje kolo Juventus igra protiv Torina protiv kojeg u posljednjih pet mečeva ima dvije pobjde i tri remija.
Ono što treba da brine ekipu Lućana Spaletija su rivali Rome i Milana. Roma će u posljednjem kolu igrati protiv Verone koja napušta seriju A, a Milan protiv Kaljarija kojem rezultat meča ne znači ništa.
