Kakva drama u Italiji: Juventus ostao bez Lige šampiona

17.05.2026 14:23

Каква драма у Италији: Јувентус остао без Лиге шампиона
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Alessio Morgese

Na kolo prije kraja prvenstva fudbaleri Juventusa poslije poraza od Fiorentine gube trku za Ligu šampiona.

Juventus je jurio drugu poziciju na tabeli Serije A, a šokantni poraz od 2:0 na domaćem teretnu protiv Fiorentine koštaće ih plasmana u Ligu šampiona. Sa 68 bodova završili su na šestoj poziciji tabele. Isto toliko ima i Komo, ali zbog bolje gol razlike zauzimaju petu poziciju.

Sve će se odlučiti u posljednjem 38. kolu. Milan i Roma imaju po 70 bodova i zauzimaju treću, odnosno četvrtu poziciju na tabeli. Siguran je samo Napoli koji poslije današnje pobjede osigurava drugu poziciju na tabeli, a Inter je nešto ranije osigurao titulu šampiona Serije A.

Posljednje kolo Juventus igra protiv Torina protiv kojeg u posljednjih pet mečeva ima dvije pobjde i tri remija.

Ono što treba da brine ekipu Lućana Spaletija su rivali Rome i Milana. Roma će u posljednjem kolu igrati protiv Verone koja napušta seriju A, a Milan protiv Kaljarija kojem rezultat meča ne znači ništa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

