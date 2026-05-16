Borac ponovo slavio protiv Željezničara

Fudbaleri Borca još jednom su slavili protiv Željezničara u Banjaluci rezultatom 1:0.

Za banjalučku ekipu pobjedu je donio Luka Juričić u 71. minutu.

Ovim je Željezničar upisao šesti vezani poraz na gostovanju u Banjaluci.

Fudbal Derbi u Banjaluci: Navijački dekor u prvom planu

Rezultatski Borcu ovaj meč ne znači ništa, jer je pitanje titule riješeno ranije. Kada je u pitanju Željezničar, zahvaljujući remiju Širokog Brijega i Sarajeva zadržaće se na petoj tabeli. Sa 41. bodom koliko ima i Široki, Željezničar je daleko od bilo kojeg evropskog takmičenja.