Manijak ušao u lift sa djevojčicom, pa joj pokazivao polni organ

Policija u Zemunu je u četvrtak uhapsila B.C. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo polnog uznemiravanja, nezvanično saznaje Telegraf.

Osumnjičeni je, kako se sumnja, u srijedu u jednoj stambenoj zgradi u Zemunu ušao u lift sa 12-godišnjom djevojčicom, gdje se neprimjereno ponašao i pokazivao svoj polni organ. Muškarcu je određeno zadržavanje do 48 sati. Istragu u ovom slučaju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. (Telegraf.rs)

