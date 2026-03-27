Milan Stanković porodici zadao veliki udarac

Milan Stanković, prije više od pet godina donio je odluku da se potpuno povuče iz javnog svijeta, a kasnije se saznalo da je mir pronašao u manastirima.

Na Milanovom profilu zadnja fotografija objavljena je 2020. godine i tada je izgledao potpuno drugačije, dok danas ima bradu i dugu kosu.

Milan je mlad ostao bez oca, pa je ostao sa majkom i sestrom, a kako sada tvrdi izvor blizak porodici Stanković, one su jako teško podnijele njegovu odluku da se povuče.

Njih dvije su mnogo patile kada je Stanković riješio da sve što je godinama gradio na sceni baci u vodu i nastavi da živi u potpuno drugačijem svijetu. Tako se ni dan danas ne mire sa tom činjenicom da je on iznenada poželio nešto sasvim drugo jer su vjerovale da će imati blistavu karijeru.

" Njih dvije su se mnogo borile i žrtvovale za njegovu karijeru. Bile su mu velika podrška od prvog dana kada je počeo da se takmiči u Zvezdama Granda. Imale su veliku želju da on uspije, i taman kada mu je krenula karijera uzlaznom putanjom, njemu je nešto kvrcnulo i više ga ništa od toga nije interesovalo. Nikome iz njegovog okruženja nije bilo jasno zašto...", započinje priču za "Informer" izvor blizak porodici i dodaje:

"I dalje ne mogu da prežale šta je još mogao... On se dosta povukao u sebe prvih godina kada je donio tu odluku, ali sada kako vrijeme prolazi, njih dvije ne odustaju od namjere da ga nagovore da se vrati na scenu jer smatraju da je ipak to njegov životni poziv.

Međutim, za sada, njihova želja nije uslišena od strane njega.

Rijetko viđa porodicu

Kako dalje navodi, Milanova sestra i majka i dalje žive u porodičnoj kuću u Obrenovcu, ali se rijetko viđaju sa njim.

"Tačno je da se on i sa njima viđa rijetko, ali su često u kontaktu i u sjajnim su odnosima. Koliko ja znam on ne dolazi baš mnogo u Obrenovac, već ga one posjećuju", otkrio je izvor za "Informer".

Njegov otac ubio čovjeka

"Imao sam samo pet mjeseci kada je moj otac otišao u zatvor. Zato ga se i ne sjećam, ali kroz glavu mi prolaze slike iz posjeta. Nikada nisam imao osjećaj da imam tatu, već nekog teču koga sam povremeno viđao", rekao je i dodao:

"Moj otac je zbog nekog duga ubio izvjesnog čovjeka s kojim je radio u pekari. Poslije pet i po godina saopštili su nam da je pao sa skele i poginuo, ali ne vjerujem u to. Mislim da se radi o krvnoj osveti".