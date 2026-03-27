Da se naježiš: Darko Lazić zapjevao za pokojnog brata

Prije dvije nedjelje pjevač Darko Lazić izgubio je rođenog brata Dragana koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći.

U pjevačevom domu danima vlada tuga, a pored djece ono što Darku Laziću pomaže u najbolnijim trenucima je kao i uvijek, muzika.

Tako je pjevač sad objavio veoma emotivan stori. Naime, Darko je zapjevao za svog pokojnog brata Dragana, a ovaj momenat izazvao je suze brojnih pratilaca na društvenim mrežama.

- Za tebe rođeni moj. I sve bih sad dao za jedan dan sa tobom - poručio je Darko Lazić.

Darko je bratu posvetio pjesme Sinana Sakića „Nije sreća u bajkama“ i „Zamoliću srce“.