Prekinuli Dušan Vlahović i Vanja Bogdanović: Nije htio da se ženi?

Dušan i Vanja, koji su godinama bili u vezi, odlučili su da krenu svako svojim putem, a ovu informaciju potvrđuje i činjenica da se više ne prate na Instagramu, gdje su nerijetko dijelili zajedničke fotografije, piše Kurir.

Obrisao uspomene

Slavni fudbaler obrisao je sve uspomene s Vanjom iz istaknutih objava na Instagramu, dok je njoj zaključan profil, pa ne može da se provjeri da li je i ona učinila isto.

Kako saznaje pomenuti portal, do razlaza između njih dvoje došlo je još prije mjesec dana, a glavni razlog za tu odluku je njegova želja da se u potpunosti posveti svojoj karijeri.

Za razliku od njega, Vanja je htjela da vezu podignu na viši nivo, za šta on trenutno nije bio zainteresovan. Zbog toga je između njih u posljednje vrijeme često dolazilo do nesuglasica, pa su riješili da se rastanu i da svako krene svojim putem.

Vanja se nakon raskida iz Italije vratila za Beograd, dok je srpski reprezentativac i napadač Juventusa u Torinu, gdje se i dalje oporavlja od povrede. On je nedavno zadobio tešku povredu mišićno-tetivnog spoja lijevog aduktora. Uslijedila je operacija, pa je van terena bio četiri mjeseca.

Inače, Bogdanovićeva je iz Beograda, a mediji su ranije pisali da se ona i Dušan poznaju praktično čitav život. Njihova ljubavna priča razvila se iz dugogodišnjeg prijateljstva, a navodno su i njihove porodice bliske.

Par je već imao jedan prekid, nakon čega su ostali u prijateljskim odnosima.

Profesionalne obaveze, prije svega Vlahovićeve, bile su jedan od razloga razdvajanja. Ipak, odlučili su da svojoj ljubavi daju drugu šansu, ali se ispostavilo da ni taj pokušaj nije bio dugog vijeka, pa su sad ponovo stavili tačku na svoj ljubavni odnos.