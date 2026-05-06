Sin milionera brutalno ubio maćehu iz Crne Gore

Mladić Emanuel R. (25), sin milionera iz Njemačke, priznao je na početku suđenja da je ubio svoju maćehu Ivku P, porijeklom iz Crne Gore.

Više se ne sjeća kako je uzeo nož, koliko puta ju je ubo.

"Bio sam u transu", kaže Emanuel R, dok su forenzički patolozi nakon zločina dokumentovali više od 70 povreda kože, uključujući ubodne rane i posjekotine, više od 70 povreda kojima je Emanuel R, prema tužilaštvu, podmuklo ubio svoju maćehu.

Pokušavala da posvađa njega i oca

Prvog dana suđenja pred 11. krivičnim vijećem Regionalnog suda u Minhenu, dvadesetpetogodišnjak je prepričao kako je godinama uzalud pokušavao da učini svog oca ponosnim, dok je njegova maćeha, manipulacijom i zlobom, pokušavala da zavadi njega i oca.

Optužnica je opsežna, dijelom zato što tužilaštvo pedantno rekonstruiše sukob između oca, sina i maćehe. Dvadesetpetogodišnjak je i sam svjedočio na sudu da su njegovi biološki roditelji imali vezu prije nego što je otac napustio majku tokom trudnoće.

Naime, Ivka P. je bila najbolja drugarica njegove majke, ali ju je otac ostavio da bi započeo vezu sa Ivkom P. i oženio je.

Zatim je odrastao sa svojom biološkom majkom, koja je bila veoma ljubazna i brižna. Svaki vikend je provodio sa njom i ocem dok nije napunio 18 godina. Njegov otac je bio razočaran jer nije položio prijemne ispite za univerzitet. Ali, on se školovao za mehaničara u postrojenju kako bi mu pomogao u upravljanju imanjima u zemlji i inostranstvu. Tokom nedjelje je radio svoj posao, a vikendom ili uveče je pomagao ocu. Prema riječima Emanuela R, njegov trud nikada nije bio dovoljan.

"Samo sam želio da me voli", rekao je na sudu.

I uvijek se, dodavao je, trudio da maćehi ne da nikakav razlog za svađu. Uprkos tome, ona ga je navodno vrijeđala, omalovažavala i namjerno iskrivljavala činjenice kako bi ga predstavila lošim. Godinama je to za njega bila iscrpljujuća situacija. Na kraju su izbjegavali jedno drugog, i bio je srećan zbog toga.

Izbo je 70 puta

Popodne 8. juna 2025. godine, situacija se ponovo pogoršala. Želio je da posjeti oca u njegovom stanu, a njegova maćeha, stara 76 godina, pokušala je da mu zalupi vrata, ali on je pokušao da se umiješa. Nakon razgovora sa ocem, maćeha se neočekivano pojavila i optužila ga da pravi pretjerane račune, nazivajući ga bezobrazlukom i prokletim idiotom. Otac mu je rekao da ode, ostajući neutralan kao i obično.

"Bio sam veoma bijesan", izjavio je optuženi.

Maćeha ga je spotaknula na vratima kuhinje, on se spotakao, ustao i zgrabio je, nakon čega ga je ona ošamarila. Onda je pao u trans, zgrabio je kuhinjski nož i zario sječivo od 19,5 centimetara u tijelo svoje maćehe.

Prema optužnici, Emanuel R. je navodno izgurao oca napolje, zaključao ih i počeo da ubada maćehu. Kada je jednom otključao vrata, rekao je: "Oče, nikada mi nećeš oprostiti ovo“, vratio se u kuhinju i ponovo zatvorio vrata.

Otac je pozvao hitnu pomoć; njegova 76-godišnja supruga podlegla je teškim povredama sat vremena kasnije.

Advokatica odbrane Birgit Šverdt tvrdi da je njen klijent smanjene uračunljivosti i da je patio od dubokog poremećaja svesti u vrijeme zločina. Suđenje bi trebalo da traje do kraja juna.

Osumnjičeni je negirao da je njegov napad na ženu iz Crne Gore bio motivisan ksenofobijom, kako takođe tvrdi javno tužilaštvo. Izjavio je da, iako je "politički desničar“, nije ksenofobičan. Istražitelji su kod njega pronašli nacističku literaturu.

U njegovom krivičnom postupku zakazano je još sedam dana saslušanja. Presuda bi stoga mogla biti izrečena 28. juna.

"Duboko žalim zbog svojih postupaka i preuzimam punu odgovornost", rekao je Emanuel R. preko svog advokata.

Svjedočio i otac

Na sudu je svjedočio i otac, koji je opisao kako je dan užasa izgledao. U kuhinji je izbio fizički obračun, a Emanuel R. je udario svoju maćehu, pa je otac pokušao da je zaštiti.

"Ali u jednom trenutku, više nisam mogao fizički da izdržim", kaže Piter P.

Na kraju, na sudu opisuje svog sina kao čudovište od koga nije mogao da zaštiti svoju ženu tokom borbe.

"Emanuelove oči su bile širom otvorene, nikada to neću zaboraviti", rekao je stariji milioner za nekretnine, nekontrolisano plačući.

Do tada, sin je djelovao hladnokrvno - ali onda je čak i on bio dirnut do suza.

Regionalni sud će nastaviti suđenje u slučaju ubistva do 26. juna. Emanuelu R. prijeti doživotna robija.

(Kurir)