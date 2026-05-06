Zaharova otkrila šta će se dogoditi u slučaju napada Kijeva na Moskvu

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije uputilo je diplomatskim predstavništvima notu u kojoj poziva na evakuaciju diplomata iz Kijeva u slučaju da Ukrajina pokuša da izvrši napad na Moskvu tokom proslave Dana pobjede 9. maja, rekla je portparol ruskog ministarstva Marija Zaharova.

"Pozivamo vas da ovo shvatite sa maksimalnom odgovornošću i obezbijedite ranu evakuaciju diplomatskog i drugog osoblja misija, kao i građana iz Kijeva zbog neizbježnog uzvratnog udara Oružanih snaga Ruske Federacije na Kijev, ukoliko kijevski režim pokuša da sprovede svoje kriminalne terorističke planove tokom proslave Dana pobjede", navela je Zaharova.

Ona je podsjetila da je Ministarstvo odbrane Rusije ranije izdalo saopštenje u vezi sa prijetnjama kijevskog režima da će izvesti napad na Moskvu na veliki praznik za sve Ruse - Dan pobjede u Velikom otadžbinskom ratu.