Pucnjava u Vašingtonu: Napadač gađao policiju blizu kolone Džej Di Vensa

Muškarac optužen da je pucao na pripadnike policije u blizini Vašingtonskog spomenika kretao se ranije duž trase kolone potpredsjednika SAD Džej Di Vensa, navodi se u sudskom podnesku objavljenom danas.

Osumnjičeni, Majkl Marks (45) iz Teksasa, ranjen je tokom sukoba u ponedjeljak i prebačen u bolnicu, gdje je, prema iskazu agenta Tajne službe Sjedinjenih Američkih Država, izgovorio psovke na račun Bijele kuće i tražio da bude ubijen, prenosi Asošiejted pres.

Incident se dogodio u blizini raskrsnice 15. ulice i Avenije Independens, gdje su policajci reagovali na dojavu da se muškarac nalazi u blizini kompleksa Bijele kuće sa skrivenim oružjem.

Prema navodima iz prijave, Marks je izvadio pištolj dok je bježao i zapucao na jednog službenika, pri čemu je slučajno ranjen tinejdžer koji se nalazio iza policajca.

Policija je uzvratila vatru i pogodila osumnjičenog u stomak, ruku i šaku.

Povređeni prolaznik nije životno ugrožen i pušten je iz bolnice.

Protiv Marksa su podignute optužbe za napad na službeno lice opasnim oružjem, upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog krivičnog djela i nezakonito posjedovanje oružja, s obzirom na raniju presudu za trgovinu drogom iz 2011. godine.

U trenutku incidenta, predsjednik Donald Tramp nalazio se u Bijeloj kući, koja je privremeno bila blokirana iz bezbjednosnih razloga. Vlasti navode da za sada nije utvrđeno da li je napadač imao konkretnu metu.