Britni Spirs priznala krivicu

Američka pop zvijezda Britni Spirs priznala je krivicu po blažoj optužbi za nesavjesnu vožnju nakon hapšenja zbog vožnje pod uticajem alkohola i droga u Kaliforniji, čime je izbjegla zatvorsku kaznu.

Pjevačica se nije pojavila pred sudom u Ventura Kauntiju, već je njen advokat Majkl Goldstin u njeno ime prihvatio sporazum sa tužilaštvom poznat kao "wet reckless", odnosno blaži oblik optužbe koji se često koristi kod osoba bez ranijih DUI prekršaja.

Kazna: Uslovna sloboda i obavezno liječenje

Prema odluci suda, Britni Spirs osuđena je na godinu dana uslovne kazne, moraće da pohađa program edukacije o alkoholu i da plati novčanu kaznu. Sud joj je takođe naložio redovne psihološke i psihijatrijske tretmane, uključujući sedmične razgovore sa psihologom i dvije mjesečne kontrole kod psihijatra.

Kao dio sporazuma, pristala je i na mogućnost pretresa vozila i testiranja na alkohol i narkotike ukoliko je policija zaustavi tokom trajanja uslovne kazne.

Ventura Kaunti tužilaštvo navelo je da je ovakav sporazum standardna praksa za prekršioce koji prvi put budu uhapšeni zbog vožnje pod uticajem alkohola ili droga, pod uslovom da nije bilo saobraćajne nesreće ili povrijeđenih osoba.

Dug period ličnih problema

Slučaj je ponovo skrenuo pažnju javnosti na turbulentan privatni život slavne pjevačice nakon ukidanja starateljstva 2021. godine.

Britni je gotovo 14 godina bila pod pravnim nadzorom svog oca Džejmija Spirsa, koji je kontrolisao njene finansije i privatni život.

Nakon višegodišnje kampanje fanova pod sloganom "Free Britney", sud u Los Anđelesu ukinuo je starateljstvo krajem 2021. godine.

Od tada je pjevačica nekoliko puta izazvala zabrinutost javnosti zbog ponašanja na društvenim mrežama i čestih medijskih kontroverzi.

Početkom 2026. godine objavila je da više nikada neće nastupati u SAD-u, iako nije isključila mogućnost koncerata u Evropi i Australiji.

Povratak u fokus javnosti

Britni Spirs posljednjih godina uglavnom se povukla iz muzičke industrije, prenosi "Independent". Rijetko se pojavljuje u javnosti, dok mediji intenzivno prate njeno zdravstveno stanje i privatni život.

Njen advokat izjavio je nakon ročišta da je pjevačica "preuzela odgovornost za svoje postupke" i da je zadovoljna što je slučaj riješen bez strože kazne.

Tužilaštvo je naglasilo da je cilj rehabilitacija i sprečavanje ponavljanja sličnih incidenata, bez obzira na to da li je riječ o slavnoj osobi ili običnom građaninu.