Berlinska policija zabranila je da se 8. i 9. maja ističu ruski i sovjetski simboli, uključujući Georgijevsku lentu, kod spomenika posvećenih sovjetskim vojnicima palim u Drugom svjetskom ratu.

Prema odluci, zabranjeno je nošenje vojnih uniformi i oznaka, isticanje slova "V" ili "Z", Georgijevskih lenti, transparenata, zastava Rusije, Bjelorusije i Čečenske Republike, kao i slika njihovih lidera, navodi se u saopštenju.

Osim toga, zabranjuje se isticanje sovjetskih, te ruskih i sovjetskih vojnih zastava, fotografije Ukrajine bez Donbasa, zastava Luganske i Donjecke Narodne Republike, Zaporoške i Hersonske oblasti i Krima.

Policija je zabranila i puštanje audio-snimaka i izvođenje ruskih vojnih pjesama i marševa, kao i odobravanje ruske vojne operacije u Ukrajini.

Zabrana je na snazi od 9. maja u 6.00 časova do 9. maja u 22.00 časa, prenosi Srna.