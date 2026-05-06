Mozaik Svetog Georgija svjetlo dana ugledao uoči Đurđevdana

Mozaik Svetog Georgija svjetlo dana ugledao je uoči Đurđevdana. Ikonu svetitelja uradio je Novak Đukić, teslićki ikonopisac. Samo slaganje mozaika trajalo je dva mjeseca. A svemu su prethodile detaljne pripreme – od crteža do materijala.

"Tako da sam sam crtež stavio ispod celofana, mrežica i krenuli smo sa lijepljenjem kockica", rekao je Novak Đukić, ikonopisac iz Teslića.

Kamen na mozaiku uglavnom je sa područja Teslića. Sve je to Novak pronašao u prirodi.

"Vadio sam iz gornjeg toka Usore. Postoji jedno malo nalazište oniksa, gdje sam upotrijebio smaragdni oker oniks. Nalazi se nešto granita koji potiče i afričkih zemalja. Uglavnom su mermeri u pitanju", kaže Novak.

U pomoć su priskočile kćerka i supruga. Pa je mozaik ikona pravo porodično umjetničko djelo.

Novak je jedan od rijetkih ikonopisaca u Srpskoj koji se bavi mozaikom. To što je mozaik rijetkost i ne čudi s obzirom da je riječ o jednoj od najskupljih, najzahtjevnijih, ali i najdugovječnijih tehnika.

"Za sve je potrebno mnogo znanja. Od teoloških do praktičnih. A Novak je, vođen ljubavlju prema vjeri i ikonopisanju, u 45-oj godini života upisao Teologiju crkvene umjetnosti", rekao je Novak.

"Ikone nisu same slike. Ikone su svete slike. Sam prikaz znači oličenje Isusa Hrista i tu se moramo strogo pridržavati određenih pravila u samom slikarstvu. Sama ikona je dvodimenzionalna slika koja te uvodi u treću dimenziju", kaže Novak.

Novak priča, dok slaže mozaik, cijelo svoje biće utka u rad. kroz rad. A mozaik ikone koje je do sada izradio krase hramove u Blatnici i Pribiniću. Trenutno radi na jednom projektu za crkvu u Zvorniku.