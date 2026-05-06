Mozaik Svetog Georgija svjetlo dana ugledao uoči Đurđevdana

Autor:Biljana Stokić
Mozaik Svetog Georgija svjetlo dana ugledao je uoči Đurđevdana. Ikonu svetitelja uradio je Novak Đukić, teslićki ikonopisac. Samo slaganje mozaika trajalo je dva mjeseca. A svemu su prethodile detaljne pripreme – od crteža do materijala.
"Tako da sam sam crtež stavio ispod celofana, mrežica i krenuli smo sa lijepljenjem kockica", rekao je Novak Đukić, ikonopisac iz Teslića.
Kamen na mozaiku uglavnom je sa područja Teslića. Sve je to Novak pronašao u prirodi.
"Vadio sam iz gornjeg toka Usore. Postoji jedno malo nalazište oniksa, gdje sam upotrijebio smaragdni oker oniks. Nalazi se nešto granita koji potiče i afričkih zemalja. Uglavnom su mermeri u pitanju", kaže Novak.
U pomoć su priskočile kćerka i supruga. Pa je mozaik ikona pravo porodično umjetničko djelo.
Novak je jedan od rijetkih ikonopisaca u Srpskoj koji se bavi mozaikom. To što je mozaik rijetkost i ne čudi s obzirom da je riječ o jednoj od najskupljih, najzahtjevnijih, ali i najdugovječnijih tehnika.
"Za sve je potrebno mnogo znanja. Od teoloških do praktičnih. A Novak je, vođen ljubavlju prema vjeri i ikonopisanju, u 45-oj godini života upisao Teologiju crkvene umjetnosti", rekao je Novak.
"Ikone nisu same slike. Ikone su svete slike. Sam prikaz znači oličenje Isusa Hrista i tu se moramo strogo pridržavati određenih pravila u samom slikarstvu. Sama ikona je dvodimenzionalna slika koja te uvodi u treću dimenziju", kaže Novak.
Novak priča, dok slaže mozaik, cijelo svoje biće utka u rad. kroz rad. A mozaik ikone koje je do sada izradio krase hramove u Blatnici i Pribiniću. Trenutno radi na jednom projektu za crkvu u Zvorniku.
