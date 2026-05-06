Prodavačica lutrije ukrala više od 700 tiketa

Prodavačica lutrije u ruskoj Primorskoj pokrajini na krajnjem sjeveru Ruske Federacije ukrala je više od 700 tiketa za lutriju u periodu nešto dužem od godinu dana nadajući se velikom dobitku i sada se suočava sa krivičnim gonjenjem, saopštilo je danas regionalno tužilaštvo.

Prema saznanjima istražilaca, u periodu od januara 2025. do februara 2026. godine 49-godišnja prodavačica lutrije otuđila je više od 700 tiketa vrijednih skoro 400.000 rubalja (oko 4.500 evra), prenosi RIA Novosti.

"Žena se nadala da će osvojiti veliku sumu novca, ali nije uspjela. Krivični slučaj je poslat na razmatranje nadležnom okružnom sudu", navodi se u saopštenju policije.

Žena optužena po članu 3-160 Krivičnog zakonika Rusije - pronevjera ili krađa tuđe imovine u velikim razmjerama počinjena zloupotrebom službenog položaja.