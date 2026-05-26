Rolan Garos "nije ni počeo", a Luka Pavlović je već glavna priča

Luka Pavlović iza sebe ima nedjelju života, pošto je uspio da izbori prvi Grend slem glavni žrijeb u karijeri – i to na "svom" Rolan Garosu.

Pavlović za sebe kaže da je Srbin, ali je dobar dio života proveo u Francuskoj, pod čijom zastavom i igra, pa terene Rolan Garosa poznaje bolje nego ostali teniseri koji cijeli život sanjaju da zaigraju na njima.

Nije se Luki ispunjavala ta želja godinama, kao ni da uspije da se probije do nekog glavnog žrijeba Grend slema, a bio je jako blizu.

Sve do ove godine!

"Ja sam rođen ovdje i odavde sam, i ono, opet... kao klinac sam dosta bio na Rolan Garosu kad se održavao turnir, dosta sam dolazio. Tako da dosta znači, stvarno volim taj turnir i taj prolaz iz kvalifikacija je baš ono za mene ono nešto vrlo dobro i vau onako, da kažemo. Jer, opet, igrao sam treće kolo Vimbldona, kvalifikacije, imao sam šansu... Ali opet, ovdje u Parizu je onako, sa publikom i to, sve je dodatno posebno. Srećan sam stvarno što sam prošao kvalifikacije", počeo je Pavlović razgovor za B92.sport i još nekoliko srpskih novinara u Parizu.

Kvalifikacije je počeo izgubivši prvi set od Vendelkena, 227. na svijetu, ali je uspio da okrene taj meč, a onda da savlada i Bariosa Veru i mladog Blenka.

U jednom trenutku se terenom "Suzan Lenglen" orilo "Luka, Luka", pošto su Francuzi u solidnom broju došli da ga podrže, a to je definitivno nešto čime se mali broj tenisera može pohvaliti i šta može doživjeti, pa čak i od onih koji su igrali neuporedivo veći broj glavnih žrijebova na grend slemovima.

Pored toga, bilo je mnogo pozitivnih stvari.

"Što se tiče kvalifikacija naročito, reći ću... onako mentalni sklop, ta mentalna borba u sebi. Znam da budem onako dosta negativan na terenu, čak sam možda i danas bio najlošiji po tom pitanju, možda što je i veći pritisak i možda i očekivanja, ali u ovim kvalifikacijama eto, ta mentalna snaga. Gdje i u prvom meču gubim prvi set, igra se uveče, neke teže okolnosti i eto. I u drugom, i u drugom meču sam izgubio da kažemo dobijen taj brejk, vodim 3:0, šanse su tu za treće kolo, izgubim set i opet, opet se vratim i dobijem treći 6:2. Tako da, da kažemo, najviše što se tiče glave. I u igri sad, ima tu svašta da se još radi, ali ima i pozitivnih stvari, naročito servis i neke tehničke stvari. Ima puno toga, ali reći ću najbitnije – glava i ta borba".

U prvom kolu Pavlovića nije pogledala fortuna na žrijebu, pošto je upao kod Žoaa Fonseke, jednog od najperspektivnijih tenisera današnjice.

Odigrao je dosta dobro naš 26-godišnjak, zaslužio barem jedan set, ali su na kraju neke sitnice odlučile da ipak bude 3-0 za Brazilca (7:6, 6:4, 6:2).

"To su neke šanse koje ostaju... koje će mi ostati u glavi do sutra, prekosutra, nakosutra... Barem možda da sam prelomio taj prvi set, ko zna šta bi se desilo. Da li bi on možda malo pao u drugom setu, pa bih ja to iskoristio... Nikad se ne zna. Niko nije srećan poslije poraza, ali hvala Bogu, srećan sam generalno što se tiče cijelog ovog turnira, cijele nedjelje, stvarno je pozitivno i pozitivno je za dalje. Stvarno daje samopouzdanje, jer prije toga sam imao onako malo težak period sa nekim porazima, tako da... Nije da nisam srećan. Treba izaći i otići odavde sa pozitivnim mislima i sa još većim ambicijama", podvukao je Luka Pavlović razgovor sa srpskim novinarima u Parizu.