Kako postići hrskavost i sočnost pečenog pileta: Pratite ove korake

Pečenje pileta u rerni za mnoge osobe predstavlja izazov koji završi ili presušenim bijelim mesom ili kožicom koja nije dovoljno hrskava.

Glavni uzrok neuspjeha nije u kvaliteti šporeta, već u nepoznavanju tačnog vremena pripreme. Da biste dobili rezultat kao iz restorana, neophodno je da se pridržavate formule koja garantuje da unutrašnjost pileta ostane sočna, dok spoljašnjost dobije prepoznatljivu zlatnu boju.

Za pečenje je pogodno ohlađeno pile, a ne smrznuto. Ukoliko imate zamrznuto, potrebno je da ga prvo odmrznete prije nego što ga stavite u rernu. Ostavite ga da stoji u frižideru da se odmrzne kako se na radnoj ploči ne bi pokvarilo.

Pečenje zamrznutog pileta nije preporučljivo jer može zagoriti spolja, a da se meso ne ispeče dobro iznutra. Prije pečenja pileta potrebno je da ga dobro operete, a zatim obrišete suhom krpom. Pile koje ima oko 1 kilogram peče se sat i 10 minuta na 200 stepeni.

Deset minuta prije isteka tog vremena, uključite funkciju grila u rerni kako bi se kožica pretvorila u ukusnu, zlatnu i hrskavu. Ukoliko je pečeno pile teže od 1 kg pecite ga 15 minuta duže, stalno provjeravajući da li je gotovo. Pile možete peći prekriveno prvo alu folijom sat vremena na 190 stepeni. Na kraju 10 minuta prije isteka vremena pečenja, foliju sklonite kako bi se formirala ukusna i hrskava kožica, piše Kliks

Pravilno pečenje pileta u rerni je stvar preciznosti, a na ovaj način možete uspjeti osigurati da meso zadrži sve sokove, dok kožica dobije neophodnu hrskavost. Najbitnije je da meso nakon vađenja iz rerne "odmori" 10 minuta prije sječenja, kako bi se toplota i sokovi ravnomjerno rasporedili tokom pečenja.