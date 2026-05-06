Dirljiva priča o ljubavi jednog mrzovoljnog Blaža: Do zadnjeg trenutka nije napustio svog prijatelja

Koliko puta ste čuli priče o najvjernijem čovjekovom prijatelju, a da ste ostali ravnodušni? Ova priča o prijateljstvu čovjeka i psa rasplakala je mnoge.

Priču o ovoj nevjerovatnoj prijateljskoj ljubavi ispričala je Barbara Udovičić na svom TikTik nalogu, i mnoge njom rasplakala.

Nakon što je usvojila svog sina, došlo je do njegovog prvog „suočavanja“ sa Blažom, francuskim buldogom, koji nije bio simpatizer mnogih, a posebno onih najmlađih. I kako to obično biva, Barbarin sin nije mario za Blažov teški karakter već je svuda po kući trčao za njim.

Blaža je njegova vlasnica Barbara opisala stihovima Balaševićeve pjesme: „Ne volem! Nikog, lutko, takva mi je narav, kao odžak star i garav...“. Kako kaže, nikada nije bio agresivan, ali je bio strogo selektivan. Tako je i na početku ignorisao Barbarinog sina , a koji mu je postao najbolji prijatelj, koji je ostao uz njega do njegovog posljednjeg trenutka na Zemlji.

„Kako to često biva kod posvojenja, i naš sin je imao neke strahove i nije mogao da spava. Uopšte. Mi smo umjesto spavanja gledali u lupu onog Munjevitog Jurića, mjesecima i mjesecima i kaže on meni jednu noć, mama ja mislim da bih ja spavao kada bi Blaž spavao sa mnom“, priča Barbara te navodi da nakon kratkotrajnog oklijevanja, Blaž je zaista i zaspao s njenim sinom, koji je po prvi put spavao mirno cijelu noć.

Od prve prospavane noći skupa, rodila se ljubav i od tada je Blaž postao nerazdvojan sa svojim prijateljem, a sve kroz godine što je dolazilo i do samog kraja natjeraće vam suze na oči: