Amidžić o uspjesima gradske Uprave Banjaluka: Pamtićemo vas

On je to izjavio odgovarajući na objavu Nebojše Drinića u kojoj je upitao po čemu će se pamtiti, kako je rekao, "dašak svježeg vjetra" kada, tvrdi dalje banjalučki odbornik, "SNSD ode u oktobru".

Amidžić je naveo niz obećanja Drinića i njegovog šefa Draška Stanivukovića, te poručio da će se oni "baš pamtiti".

"Ne volim javno odgovarati, ali moram primijetiti da ćemo 'ekipu' iz gradske uprave BL baš pamtiti - po znanju i obrazovanju, zakonima koji se tumače kako kome odgovara, gradskim prijateljima Kristijanom Šmitom i Benjaminom Karić", poručio je Amidžić, a potom nastavio da nabraja "uspjehe" Drinića, Stanivukovića i ostalih:

"Po novoj gradskoj bolnici koju 'svi već koristimo', novootvorenoj sportskoj Gimnaziji, radnicima kojima se ne zna ni broj ni učinak, vojnom roku, očuvanju zelenila koje uspješno nestaje, saobraćajnoj revoluciji u kolonama, novim parking mjestima koja se traže lupom, cijenama komunalnih usluga koje rastu brže od svega, stanju u gradskim preduzećima koje je, najblaže rečeno, za pamćenje".