Logo
Large banner

Amidžić o uspjesima gradske Uprave Banjaluka: Pamtićemo vas

Autor:

ATV
06.05.2026 20:00

Komentari:

3
Срђан Амиџић
Foto: ATV

Generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić poručio je da će sadašnja "ekipa" iz Gradske uprave Banjaluka ostati "baš" upamćena.

On je to izjavio odgovarajući na objavu Nebojše Drinića u kojoj je upitao po čemu će se pamtiti, kako je rekao, "dašak svježeg vjetra" kada, tvrdi dalje banjalučki odbornik, "SNSD ode u oktobru".

Amidžić je naveo niz obećanja Drinića i njegovog šefa Draška Stanivukovića, te poručio da će se oni "baš pamtiti".

"Ne volim javno odgovarati, ali moram primijetiti da ćemo 'ekipu' iz gradske uprave BL baš pamtiti - po znanju i obrazovanju, zakonima koji se tumače kako kome odgovara, gradskim prijateljima Kristijanom Šmitom i Benjaminom Karić", poručio je Amidžić, a potom nastavio da nabraja "uspjehe" Drinića, Stanivukovića i ostalih:

"Po novoj gradskoj bolnici koju 'svi već koristimo', novootvorenoj sportskoj Gimnaziji, radnicima kojima se ne zna ni broj ni učinak, vojnom roku, očuvanju zelenila koje uspješno nestaje, saobraćajnoj revoluciji u kolonama, novim parking mjestima koja se traže lupom, cijenama komunalnih usluga koje rastu brže od svega, stanju u gradskim preduzećima koje je, najblaže rečeno, za pamćenje".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Srđan Amidžić

Nebojša Drinić

Banjaluka

Gradska uprava Banjaluka

Komentari (3)
Large banner

Više iz rubrike

Животиња пас

Banja Luka

Gdje je Stanivukovićeva policija za pse: Lutalice podavile živinu

3 h

0
Обустава саобраћаја у центру Бањалуке

Banja Luka

Obustava saobraćaja u centru Banjaluke

5 h

0
Кружни ток код Меркатора саобраћај аута

Banja Luka

Najskuplja njiva u Banjaluci: Za sređivanje ove oranice 175.000 KM

11 h

0
Стабло контејнер улична расвјета

Banja Luka

"Zdrava sijeku, nakrivljena ne vide": Stablo "pridržava" ulična rasvjeta

12 h

0

  • Najnovije

21

55

Smajilović za ATV: Ukidanje američkih sankcija trijumf za Republiku Srpsku

21

40

Objavljen snimak: Superćelijska oluja stigla u Evropu

21

20

Hodočasnike iz Srpske presrela policija FBiH

21

05

Div iz Slovenije ugasio fabriku i preselio proizvodnju u BiH

20

58

Više od 12 miliona navijača potpisalo peticiju da otjera Mbapea iz Reala

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner