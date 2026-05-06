Obustava saobraćaja u centru Banjaluke

Zbog obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, u Banjaluci će u subotu, 9. maja, biti obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać u vremenu od 10.30 do 12.30.

"Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana, biće izvršeno preusmjeravanje autobusa iz smjera sjevera iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića desno ulicama Vuka Karadžića, Ranka Šipke, lijevo na tranzit do kružnog toka, Bulevar cara Dušana i dalje registrovanom trasom.

"U suprotnom smjeru autobusi saobraćaju registrovanom trasom, odnosno ulicama Kninska, Vidovdanska i dalje postojećom trasom", naveli su iz Gradske uprave Banjaluka.