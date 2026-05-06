Najskuplja njiva u Banjaluci: Za sređivanje ove oranice 175.000 KM

Marija Milanović
06.05.2026 10:11

Кружни ток код Меркатора саобраћај аута
Što teža riječ, to skuplja. Za hortikulturu, odnosno vrtlarstvo na kružnom toku kod Merkatora, Gradska uprava Banjaluke platiće skoro 175.000 KM.

Kako se navodi u javnoj nabavci, prihvaćen je prijedlog Komisije za javnu nabavku „Hortikulturalnog uređenja kružnog toka na raskrsnici ulica Aleja Sv. Save i Bulevar srpske vojske“.

Posao je dodijeljen najpovoljnijem i kako se može vid‌jeti u javnoj nabavci i jedinom ponuđaču, a u pitanju je „Procesna oprema inžinjering“ d.o.o. Laktaši. Javna nabavka je raspisana je 12.3. 2026. godine, te je zaključena 9.4.2026. godine, a gradski budžet će koštati paprenih 174.875,45 KM sa PDV-om.

Shodno poslu koji je u planu da se obavi i novcu koji je za njega izdvojen, postavlja se pitanje – Da li je neophodno izdvojiti skoro 175.000KM za hortikulturno uređivanje kružnog toka, gd‌je se uglavnom sadi niska vegetacija- grmovi, sezonsko cvijeće kao i ukrasna trava.

S obzirom na cijenu, u kružnom toku bi se u najmanju ruku mogle očekivati egzotične vrste cvijeća, a možda i voća. Da se ne biste našli u čudu ako kod Merkatora iznikne kokosovo drvo ili neka druga nama nepoznata biljka, ovo je razlog.

Ovu ozbiljnu sumu za jedan estetski posao moguće je razumjeti ukoliko je gadonačelnik Draško Stanivuković nastavio sa svojom akcijom izgradnje spomenika srednjovjekovnim vladarima ili ipak je u planu neka nova štipaljka ili statua koju još do sada nismo imali prilike vid‌jeti u Banjaluci.

