Banjaluka dobila novo, šareno, ruglo

Najveći grad Republike Srpske, Banjaluka, prije nekoliko dana dobio je novo ruglo i to jedno koje spaja dvije obale Vrbasa.

Naime, nadležni su odlučili da prefarbaju Venecija most, ali način na koji je to urađeno izaziva, u najmanju ruku, podsmijeh svih koji ga vide.

Gvozdena ograda na mostu je sada prefarbana u crveno, ali nije to ono što je sporno. Stubovi rasvjete su ostali žuti, neki čak samo do pola.

Na to je ukazao i odbornik u Skupštini grada Marinko Umičević koji je objavio fotografije "osvježenog" mosta.

Na njima se vidi da su neki stubovi rasvjete djelimično prefarbani u crveno, dok je ostatak ostao u žutoj boji.

"Most je sad crven ṣ̌to me iznenadilo, možemo ga zvati i most ljubavi samo neka ga zavrṣ̌e da izgleda pristojno", napisao je Umičević uz fotografije.

Nadležni ljubitelji "skupe" crvene boje

S obzirom na istoriju radova na mostovima u gradu nije neobično što su se nadležni odlučili za crvenu boju.

Podsjećamo, prije tri godine stari most u Trapistima je takođe ofarban u ovu boju, a taj poduhvat je papreno koštao Banjalučane.

Iako je rekonstrukcija ovog mosta prvobitno bila procijenjena na nešto više od 188.000 KM, cijena je na kraju više nego utrostručena.

Prema prvobitnim predračunima, sanacija mosta trebalo je da košta 149.989,10 maraka, dok je predračun dodatnih radova iznosio 38.629,61 KM. Dakle, sve ukupno 188.618,71 maraka.

Cijena sanacije najprije je narasla na 488.703 KM (sa PDV-om). Sve je gradska administracija tada pravdala poskupljenjem radova i materijala.

Rastu cijene sanacije mosta tu nije bio kraj, jer su troškovi već početkom 2023. godine, odnosno u februaru bili povećani za više od 80 hiljada maraka. To povećanje je pravdano "dodatnim i nepredviđenim" radovima.

Ovim je ukupna cifra narasla na skoro 600.000 maraka. Da budemo precizniji na 568.000 KM.

Na kraju, taj iznos je potrošen doslovno na crvenu farbu i nove daske, dok su noseći stubovi ostali u lošem stanju.