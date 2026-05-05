Predstavljen plan za novo igralište! Zeljković: Ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost

Danas smo obišli dječije igralište u krugu Osnovne škole „Jovan Cvijić“, gdje smo predstavili idejno rješenje i pokrenuli proces rekonstrukcije dječijeg igrališta, saopštio je odbornik SNSD-a Bogoljub Zeljković.

"Cilj nam je da djeci obezbijedimo siguran, uređen i moderan prostor za igru i odrastanje. Ovo je još jedan korak ka stvaranju boljih uslova za naše najmlađe, jer ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost", naveo je Zeljković na Iks-u.

Danas smo obišli dječije igralište u krugu Osnovne škole „Jovan Cvijić“, gdje smo predstavili idejno rješenje i pokrenuli proces rekonstrukcije dječijeg igrališta.



Cilj nam je da djeci obezbijedimo siguran, uređen i moderan prostor za igru i odrastanje.



Ovo je još jedan korak ka… pic.twitter.com/GAluvMiMZX — Bogoljub Zeljković (@b_zeljkovic) May 5, 2026

Zeljković je naglasio da se nastavlja raditi kontinuirano i odgovorno, tamo gdje je najpotrebnije.