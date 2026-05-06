"Zdrava sijeku, nakrivljena ne vide": Stablo "pridržava" ulična rasvjeta

Autor:Marija Milanović
Dok u Banjaluci traje sječa stabala, postoje i ona koja "pridržava" ulična rasvjeta jer su se zbog loših vremenskih uslova i neodgovornosti nadležnih nakrivila.
Tako u banjalučkom naselju Kočićev vijenac nedaleko od centra grada možete zapaziti jedno stablo, vidno oštećeno i iskrivljeno, a koje se nagnulo i naslonilo na stub ulične rasvjete, što potencijalno predstavlja rizik za pješake i vozače.
Prema riječima građana koji svakodnevno prolaze ovim dijelom grada, stanje stabla se pogoršava već neko vrijeme.
“Ranije je bilo samo blago nagnuto, ali se u posljednjih nekoliko mjeseci baš iskrivilo i sada se bukvalno oslanja na rasvjetu. Neki dan su sasjekli zdrava stabla, a ovo jadno ni ispraviti ne mogu”, rekla je jedna od stanarki iz obližnje zgrade, koja svakodnevno prolazi ovuda.
Nadležne gradske službe do sada nisu reagovale, iako, prema riječima sugrađanke, problem nije nov.
Podsjećanja radi, u Banjaluci je nedavno odlukom još uvijek neotkrivenog počinioca posječeno 25 stabala uz Vrbas preko puta Tvrđave Kastel, a među kojima se našla i jedna Vrba - simbol grada i rijeke koja njim protiče.
Pomenuti ekocid, gradonačelnik Draško Stanivuković pokušao je opravdati tako što je kazao da je u pitanju "greška", a danas bi imao barem djelimično opravdanje ukoliko bi i ovo stablo dočekalo neslavni kraj s obzirom da sa stanjem u kome se nalazi ugrožava građane koji se svakodnevno ovuda kreću.
