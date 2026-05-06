"Zdrava sijeku, nakrivljena ne vide": Stablo "pridržava" ulična rasvjeta

Dok u Banjaluci traje sječa stabala, postoje i ona koja "pridržava" ulična rasvjeta jer su se zbog loših vremenskih uslova i neodgovornosti nadležnih nakrivila.

Tako u banjalučkom naselju Kočićev vijenac nedaleko od centra grada možete zapaziti jedno stablo, vidno oštećeno i iskrivljeno, a koje se nagnulo i naslonilo na stub ulične rasvjete, što potencijalno predstavlja rizik za pješake i vozače.

Prema riječima građana koji svakodnevno prolaze ovim dijelom grada, stanje stabla se pogoršava već neko vrijeme.

“Ranije je bilo samo blago nagnuto, ali se u posljednjih nekoliko mjeseci baš iskrivilo i sada se bukvalno oslanja na rasvjetu. Neki dan su sasjekli zdrava stabla, a ovo jadno ni ispraviti ne mogu”, rekla je jedna od stanarki iz obližnje zgrade, koja svakodnevno prolazi ovuda.

Drvo i rasvjeta

Nadležne gradske službe do sada nisu reagovale, iako, prema riječima sugrađanke, problem nije nov.

Podsjećanja radi, u Banjaluci je nedavno odlukom još uvijek neotkrivenog počinioca posječeno 25 stabala uz Vrbas preko puta Tvrđave Kastel, a među kojima se našla i jedna Vrba - simbol grada i rijeke koja njim protiče.

Pomenuti ekocid, gradonačelnik Draško Stanivuković pokušao je opravdati tako što je kazao da je u pitanju "greška", a danas bi imao barem djelimično opravdanje ukoliko bi i ovo stablo dočekalo neslavni kraj s obzirom da sa stanjem u kome se nalazi ugrožava građane koji se svakodnevno ovuda kreću.