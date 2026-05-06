Logo
Large banner

"Zdrava sijeku, nakrivljena ne vide": Stablo "pridržava" ulična rasvjeta

Autor:

Marija Milanović
06.05.2026 09:03

Komentari:

0
Стабло контејнер улична расвјета
Foto: Ustupljena fotografija

Dok u Banjaluci traje sječa stabala, postoje i ona koja "pridržava" ulična rasvjeta jer su se zbog loših vremenskih uslova i neodgovornosti nadležnih nakrivila.

Tako u banjalučkom naselju Kočićev vijenac nedaleko od centra grada možete zapaziti jedno stablo, vidno oštećeno i iskrivljeno, a koje se nagnulo i naslonilo na stub ulične rasvjete, što potencijalno predstavlja rizik za pješake i vozače.

Prema riječima građana koji svakodnevno prolaze ovim dijelom grada, stanje stabla se pogoršava već neko vrijeme.

“Ranije je bilo samo blago nagnuto, ali se u posljednjih nekoliko mjeseci baš iskrivilo i sada se bukvalno oslanja na rasvjetu. Neki dan su sasjekli zdrava stabla, a ovo jadno ni ispraviti ne mogu”, rekla je jedna od stanarki iz obližnje zgrade, koja svakodnevno prolazi ovuda.

Дрво и расвјета
Drvo i rasvjeta

Nadležne gradske službe do sada nisu reagovale, iako, prema riječima sugrađanke, problem nije nov.

Podsjećanja radi, u Banjaluci je nedavno odlukom još uvijek neotkrivenog počinioca posječeno 25 stabala uz Vrbas preko puta Tvrđave Kastel, a među kojima se našla i jedna Vrba - simbol grada i rijeke koja njim protiče.

Pomenuti ekocid, gradonačelnik Draško Stanivuković pokušao je opravdati tako što je kazao da je u pitanju "greška", a danas bi imao barem djelimično opravdanje ukoliko bi i ovo stablo dočekalo neslavni kraj s obzirom da sa stanjem u kome se nalazi ugrožava građane koji se svakodnevno ovuda kreću.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

stablo naslonjeno na rasvjetu

Kočićev vijenac

građani kritikuju

Nadležne službe

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бојана Мутић бањалучка инфлуенсерка

Banja Luka

Neizmjerna tuga: Poznatoj Banjalučanki Bojani Mutić preminuo i drugi sin

13 h

0
Префарбан Венеција мост

Banja Luka

Banjaluka dobila novo, šareno, ruglo

15 h

5
Радник ради на стубу за струју.

Banja Luka

Građevinci presjekli kabl, banjalučko naselje satima bez struje

19 h

0
Реконструкција игралишта

Banja Luka

Predstavljen plan za novo igralište! Zeljković: Ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost

21 h

0

  • Najnovije

11

13

Šta sveštenik kaže o tetoviranju vjerskih simbola

11

08

Optužen za ubistvo svoje trudne supruge, odsjekao sebi nanogicu i pobjegao u Italiju

11

07

Banjalučanin pijan napao ženu i nanio joj lakše povrede

11

02

Kovačević Kusturiću zahvalio za časnu službu otadžbini

10

49

EU ograničava plaćanje gotovinom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner