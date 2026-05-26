Mortus pijan pretukao suprugu u Zemunu

Autor:ATV
Komentari:0
Dž. Š. (48) uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici, nakon što je, kako se sumnja, u alkohlisanom stanju pretukao suprugu u porodičnoj kući u Zemunu.
Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, nasilje se dogodilo u petak nakon vebalne rasprave između supružnika, kada je osumnjičeni, kako se sumnja, fizički nasrnuo na suprugu M. R. i zadao joj više udaraca rukama po glavi i tijelu. Nesrećna žena je tom prilikom zadobila lake tjelesne povrede.
Region
Hrvatski policajci osumnjičeni za napad na državljanina BiH
Policija je ubrzo intervenisala i privela osumnjičenog, kome je određeno zadržavanje do 48 sati i u kom roku će biti priveden na saslušanje kod tužioca. Prilikom hapšenja, osumnjičeni je podvrgnut alkotestiranju, a izmjereno mu je čak 3,07 promila alkohola u organizmu.
Protiv Dž. Š. je podnijeta krivična prijava za krivično djelo nasilje u porodici, a istragu u ovom slučaju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Region
1 h0
Hronika
1 h0
Svijet
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Najnovije
12
56
12
51
12
47
12
45
12
37
Trenutno na programu