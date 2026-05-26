Amidžić: BiH je spala samo na Republiku Srpsku

BiH je spala na Republiku Srpsku, koja je odlučivala i o sebi, ali i o FBiH, kako bi svi građani u BiH bolje živjeli, istakao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH, Srđan Amidžić.

"Prazne stolice članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) iz Federacije BiH najbolje govore o njihovom odnosu prema pitanjima koja su veoma bitna za ljude koji ovdje žive. Ne mogu da razumijem da se pitanja koja su na dnevnom redu ignorišu. Nakon mnogo usaglašavanja i tehničkih detalja koje smo uspjeli riješiti, ministarka Zora Vidović i ja smo omogućili da ljudi koji imaju pravo na povraćaj PDV-a za prvu nekretninu to pravo i ostvare", naglasio je Amidžić.

On je dodao da je danas postalo jasno da kolege iz Federacije BiH ne žele da pomognu ne samo građanima Republike Srpske, već ni građanima iz svog entiteta.

BiH Zbog članova iz FBiH propala sjednica UO UIO: Nema odluke o povratu PDV-a

"Pošto uvijek traže opravdanja, treba napomenuti da je ova sjednica sazvana prije 14 dana, što znači da su se mogli usaglasiti fizičkim prisustvom ili pisanim putem. Tvrdim da nije potrebno više od deset minuta da se napiše mejl u kojem će se potvrditi saglasnost da svi ljudi u BiH koji nisu riješili stambeno pitanje mogu da ostvare povraćaj PDV-a, ali pojedinci nisu našli za shodno da se ni pismeno izjasne u roku od dvije sedmice. Niko nije ni tražio fizičko prisustvo", zaključio je Amidžić nakon što je propala sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje zbog nedostatka kvoruma

Vidović: Blokada Upravnog odbora UIO ugrožava privrednike i građane

Ministar finansija u Vladi Republike Srpske Zora Vidović, izrazila je žaljenje zbog neodržavanja sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, ističući da je time propuštena prilika da se riješi veliki broj otvorenih pitanja.

"Moram izraziti veliko žaljenje jer su na dnevnom redu bile tačke koje su u interesu građana BiH, privrednika, ali i same UIO. Između ostalog, trebalo je da riješimo zahtjev osoba sa invaliditetom za uvoz automobila", rekla je ministarka Vidović.

Ona je posebno ukazala na problem rada Savjeta za državnu pomoć, koji je godinama onemogućavao donošenje odluka o oslobađanju od plaćanja akciza na gorivo za željeznice i rudnike.

"Iako su te kompanije pravo na oslobađanje ostvarile putem sudskih presuda, Odbor je to tretirao kao nedozvoljenu državnu pomoć, što je nanijelo ogromnu štetu preduzećima. Danas smo konačno trebali donijeti odluku o oslobađanju akciza kako bi ove djelatnosti mogle normalno funkcionisati, imajući u vidu tešku situaciju u kojoj se nalaze i željeznice i rudnici u oba entiteta. Nedopustivo je da niko nije našao za shodno ni pismeno da glasa kako bi se ovaj problem riješio", istakla je Vidovićeva.

Ministarka je dodala da su zbog blokade Upravnog odbora zastojem obuhvaćene brojne odluke i izvještaji UIO, što onemogućava izradu strateških dokumenata i podnošenje redovnih izvještaja Savjetu ministara BiH.

"Kada bolje razmislite, veoma je teško živjeti u ovakvoj zajednici. Tražili smo reviziju svih izračuna koji su na stolu. Dug prema Republici Srpskoj iz 2010. godine, koji sa kamatama iznosi 30 miliona KM, predmet je presude iz 2018. godine, ali sud od tada svake godine odgađa izvršenje. Vjerujem da će se to desiti i ovog juna", navela je Vidovićeva.

Ona je zaključila da je očigledno da se ova praksa primjenjuje samo zato što je u pitanju Republika Srpska. „Da je u pitanju Federacija BiH, to bi odavno bilo riješeno. Zaista smo u vrlo neravnopravnom položaju“, poručila je ministarka Vidović.