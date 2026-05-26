Lozo: Stanivuković zloupotrebljava socijalne kategorije za političku promociju

Savjetnik premijera Republike Srpske za društveno-politička pitanja Aleksandar Lozo rekao je da gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković zloupotrebom određenih kategorija u društvu želi da politički pobjegne iz grada koji je u katastrofalnom stanju.

"Stanivuković očigledno izlaz vidi u kandidaturi za funkciju predsjednika Republike Srpske, a za to treba da iza sebe ima određena djela. On je ostavio obećana djela i nezavršene projekte koje je završila ili završava Vlada Republike Srpske, poput mosta u Česmi, kružnog toka", naveo je Lozo.

Lozo poručuje da socijalne kategorije nisu za političku trgovinu.

On je dodao da je stanje u gradu Banjaluka najbolje političko ogledalo Stanivukovića.

"Naravno, tu su i određeni kompleksi koji kada preuzmu dovode do manjka političke korektnosti. To je sa političkog stanovišta i razumljivo na određen način s obzirom na to da je izborna godina, ali određene kategorije društva čije probleme Vlada Srpske rješava ne smiju biti dovedeni u političku zloupotrebu. Mljekari, borci, penzioneri, roditelji negovatelji, socijalne kategorije stanovništva bili su predmet zloupotrebe i ličnog političkog marketinga određenih opozicionih političara, a prije svega Stanivukovića", ističe Lozo.

Vlada Srpske otvorena za razgovor

Lozo ističe da je Vlada Srpske otvorena za razgovor sa svim kategorijama društva, te da se dijalogom i saradnjom pronalaze dobra rješenja, kao što je zakon koji je sistemski riješio prava boraca.

"Uplitanje politike doveo je te kategorije društva do međusobnog dijeljenja. Ove kategorije društva ne smiju biti predmet političkog marketinga i zloupotrebe. Vlada je otvorena i spremna da razgovara na argumentovan način, uvažavajući struku i poštujući korisnike na koje se određena prava odnose",poručio je Lozo.

Lozo ističe da je lično često predmet kritike predstavnika opozicije, pa i gradonačelnika Banjaluke, a kao razlog navodi da im je kriv jer Rudnik i Termolektrana (RiTe) "Ugljevik" danas radi.

On je podsjetio da je bio dio tima koji je radio na prenosu prava na koncesiju za eksploataciju uglja na ležištu "Istok dva" sa kompanije "Komsar enerdži" na RiTe "Ugljevik", te da je glavni zadatak ostvaren – da RiTe bude na mreži i proizvodi električnu energiju.

Lozo je naglasio da ne bi smjelo biti politizacije određenih kategorija društva.