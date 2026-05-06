Izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti ne ukidaju već proširuju prava

06.05.2026 20:00

Ален Шеранић на састанку на којем је одлучено да родитељи-његоватељи задржавају право на накнаду и након што дијете са потешкоћама у развоју наврши 30 година.
Roditelji-njegovatelji zadržaće pravo na naknadu i nakon što dijete sa poteškoćama u razvoju navrši 30 godina, što do sada nije bio slučaj.

Zastupnici ovih kategorija poručuju da je za njih ovo od izuzetnog značaja, jer, kažu, lice sa intelektualnim smetnjama je vječito dijete, i zahtijeva dodatnu brigu i podršku.

"Naknada za njegovatelja za korisnike starije od 30 godina, gdje će nestati sva ona diskriminacija u odnosu na djecu, te će i odrasla lica dobiti puno pravo koje im pripada", rekla je Tatjana Spasojević, predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske.

Roditelji-njegovatelji djece kojima je potrebna 24-satna njega i nadzor, zakonski definisano kao posebna njega, primaju dodatak od oko 650 KM. Izmjenama koje su u pripremi biće proširena prava i za ostale osobe sa smetnjama u razvoju kojim je potrebna stalna njega.

Te kategorije imaće pravo na poseban dodatak koji bi bio u polovičnom iznosu od onoga koji dobijaju oni koji imaju rješenje o posebnoj njezi. Ministar pojašnjava da izmjenama Zakona nijedno prethodno stečeno pravo neće biti ukinuto.

"Lica koja budu ostvarila ovaj dodatak o kojem sam sada govorio po ova dva kriterijuma će svakako imati pravo i na tuđu njegu i pomoć kao što imaju i na ličnu invalidninu kao što imaju. U okviru zakona o dječijoj zaštiti lica koja imaju manje od 18 godina imaće pravo i na poseban dječiji dodatak – tako da se sva ta prava zbrajaju", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Tokom sastanka otvoreno je i pitanje starosne granice do 65 godina za roditelje njegovatelje, koja je postavljena kao uslov za ostvarenje njegovateljskih prava u Zakonu o dječijoj zaštiti. Ministar je objasnio da predloženim izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti nisu mogli da riješe i ovo pitanje, jer promjene moraju prvo da se dese u Zakonu o dječijoj zaštiti. Kažu, namjera je da u narednom periodu naprave izmjene i u tom zakonu kako bi se i ovaj segment unaprijedio.

"Ako bismo drugačije činili u Zakonu o socijalnoj zaštiti, onda bismo mogli da dovedemo pojedine kategorije u diskriminaciju, jer bi slično pravo ostvarivali pod jednim uslovom u okvira Zakona o dječijoj zaštiti, a pod drugim uslovima u Zakonu o socijalnoj zaštiti", rekao je Šeranić.

Zakon ne smije biti usvojen bez direktnog učešća roditelja njegovatelja, poručuje gradonačelnik Banjaluke i na društvenim mrežama predlaže dodatne izmjene zakona. Ministar zdravlja i socijalne zaštite ukazuje na neukost interpretacije i nepotpuno prenošenje dostupnih informacija. Odgovorio je i premijer, koji je pozvao da se ovo pitanje ne politizuje i pozvao roditelje-njegovatelje da se uključe u razgovor sa nadležnima kako bi zajedno došli do rješenja.

"Ukoliko predložena rješenja nisu prihvatljiva roditeljima, nemam ništa protiv da zakon ide u redovnu proceduru i da se održi skupštinska rasprava", rekao je Savo Minić, premijer Republike Srpske.

Prvobitno je predloženo da zakon ide u hitnu proceduru, te da se nađe na redu sjednici Narodne skupštine koja će biti održana 19. maja. Pored zakonskih izmjena, na sastanku se govorilo i o potrebi razvoja usluga na lokalnom nivou – prije svega formiranja centara za dnevno zbrinjavanje, kako za djecu, tako i za odrasla lica sa poteškoćama u razvoju.

