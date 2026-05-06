Monstrum pred djecom iskasapio partnerku

06.05.2026 18:19

Viktorija (26) bila je suvozač u bijelom terencu koji je policija Novog Južnog Velsa zaustavila na ulici Baradin u Kunamblu, u centralnom zapadnom dijelu države, u nedjelju nakon potjere automobilima.

Automobil je navodno izbjegao policiju tokom potjere, koja je prekinuta u dva sata ujutru, a automobil je konačno zaustavljen kasnije tog jutra oko 11.10 časova.

Policija je tvrdila da je vozač, 28-godišnji muškarac, bio naoružan mačetom. Uhapšen je nakon što su policajci upotrebili elektrošoker.

Viktorija je potom pronađena na suvozačevom sjedištu automobila sa teškim povredama i helikopterom je prebačena u bolnicu Džon Hanter. Ona je i dalje u teškom, ali stabilnom stanju.

Dva druga putnika – četvorogodišnje dijete i osamnaestomjesečno dijete – pronađeni su nepovrijeđeni i dati su na brigu rođacima.

GoFandMi, koji je pomogao u pokrivanju Viktorijinih medicinskih troškova, detaljno je opisao njene povrede.

"Viktorijine povrede su obimne i mijenjaju joj život", napisala je organizatorka Ketrin Ridž.

Zadobila je preko 20 uboda mačetom, zajedno sa tri slomljena rebra, probušenim plućima i značajnim povredama lica.

Ljekari su takođe identifikovali sumnju na oštećenje nerava koje pogađa njena stopala, što može imati dugoročne posljedice po njenu pokretljivost.

Više od 45.000 dolara je prikupljeno kako bi se pomoglo Viktoriji, za koju su organizatori prikupljanja sredstava rekli da se suočava sa “dugim i složenim” oporavkom.

"Pored fizičkih povreda, Viktorija se sada suočava sa teškom psihološkom traumom zbog ovog razornog napada", napisala je Ridž.

"Emocionalni danak onoga što je pretrpjela zahtijevaće ogromno vrijeme, brigu i podršku da bi se izliječila", dodala je.

Vozač je odveden u policijsku stanicu Kunambl i optužen za policijsku potjeru – vožnju prebrzo, policijsku potjeru – neopreznu vožnju i namjeru nanošenja teške tjelesne povrede povrijeđenoj osobi – nasilje u porodici, prenosi "Dejli Mejl".

