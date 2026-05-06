MUP se emotivnom video-porukom oprostio od Kusturića: Heroj svog poziva

MUP Republike Srpske objavio je na društvenim mrežama emotivnu video-poruku povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo Bobana Kusturića.

MUP podsjeća na njegove brojne akcije medicinskog transporta i spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima.

"Teškim srcem opraštamo se od Bobana Kusturića, čovjeka koji nije bio samo profesionalac i heroj svog poziva, već i tihi oslonac, prijatelj i čovjek velikog srca", navodi se u objavi na zvaničnoj "Instagram" stranici MUP-a Srpske.

Ističu da je Kusturić svoj životni put gradio hrabro i bez kompromisa, te da je za sobom ostavio više od karijere.

"Odlikovan je Ordenom Miloša Obilića, ali oni koji su ga istinski poznavali znaju da su njegova najveća odlikovanja bili osmijeh i topla riječ", dodaje se u objavi.

Komemoracija povodom smrti Kusturića biće održana sutra u 10.00 časova u Kulturnom centru Banski dvor, a sahrana na Novom groblju u 14.00 časova.

Boban Kusturić (52) obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.

Nakon toga, nastavio je rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" – Republike Srpske.

Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon njegove reorganizacije i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavljao je poslove načelnika Uprave.

Predsjednik Republike Srpske odlikovao ga je Ordenom Miloša Obilića.

Rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima, koje su zahtijevale hitnu evakuaciju.

Javnost ga pamti i po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre u Banjaluci, Beogradu i Podgorici, čime su spaseni mnogi životi.