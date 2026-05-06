Objavljen snimak: Superćelijska oluja stigla u Evropu

Talasasti hladni front koji se u srijedu kretao preko Češke Republike donio je nestabilno vrijeme, praćeno lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a zabilježena je i prva značajna superćelija ove godine.

Prve grmljavinske ćelije formirale su se nešto poslije 14 časova u zavjetrini Šumavskih planina, u blizini Klatova i Strakonice. Upravo je oluja u okolini Strakonice ubrzo prerasla u snažnu superćeliju – izolovani, rotirajući sistem koji može donijeti ekstremne vremenske uslove.

Ova oluja izazvala je grad prečnika nekoliko centimetara na području od Slapa do Tinca nad Sazavou, dok su bujni pljuskovi donijeli i do 20 litara kiše po kvadratnom metru u kratkom vremenskom periodu. Superćelija je zabilježena i u okolini Praga, gdje je fotografisana iz mjesta Strančice.

Kako se kretala ka sjeveroistoku, olujna ćelija je u regionu Benešova počela da se spaja sa novim olujnim jezgrima sa jugoistoka, što je dovelo do slabljenja i postepenog nestanka dominantne superćelije.

Meteorolozi navode da je do formiranja ove snažne oluje došlo usljed izraženog smicanja vjetra, odnosno promjene pravca i brzine vjetra sa visinom, u kombinaciji sa velikom količinom energije u atmosferi koja podstiče uzlazna strujanja.

Češki hidrometeorološki zavod upozorio je da bi se olujna aktivnost mogla nastaviti i u narednim satima u područjima pod upozorenjem, uz mogućnost novih intenzivnih grmljavinskih sistema.

(Telegraf)