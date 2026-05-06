Tramp potpisao važan dokument, evo ko je na udaru

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je novu nacionalnu strategiju borbe protiv terorizma, koja je d‌jelimično usmjerena na neutralizaciju prijetnji u zapadnoj hemisferi i onesposobljavanje operacija kartela, izjavio je savjetnik za borbu protiv terorizma Bijele kuće Sebastijan Gorka.

"Nova strategija, prije svega, daje prioritet neutralizaciji terorističkih prijetnji u zapadnoj hemisferi i onesposobljavanju kartela da unose narkotike u Sjedinjene Države, kao i da njihovi pripadnici i žrtve trgovine ljudima dolaze u zemlju", rekao je Gorka.

On je naglasio da je Tramp potpisao dokument vođen principom da Amerika mora biti zaštićena.

Gorka je naveo da će se u SAD strategija fokusirati na identifikaciju i neutralizaciju nasilnih, sekularnih političkih grupa čija je ideologija antiamerička, radikalno transrodna ili anarhistička, kao što je "`Antifa".

"Koristićemo sve metode koji su nam Ustavom dostupne da ih evidentiramo unutar zemlje, identifikujemo njihove članove, pratimo njihove veze sa međunarodnim organizacijama poput `Antife` i koristimo zakonske instrumente kako bismo ih operativno onesposobili prije nego što mogu da povrijede ili ubiju nevine", naglasio je Gorka.

On je najavio da će američki zvaničnici zaduženi za borbu protiv terorizma održati sastanak sa međunarodnim partnerima u petak kako bi razmotrili načine na koje saveznici mogu da pojačaju napore u borbi protiv terorističkih prijetnji, posebno iz Irana i u Ormuskom moreuzu.

Nakon ubistva konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka u septembru prošle godine, predstavnici Bijele kuće pozvala su na koordinisane napore protiv određenih ekstremističkih ljevičarskih grupa optuženih za podsticanje nasilja.

Kao prijetnje u zapadnoj hemisferi za ovu godinu označeni su međunarodni organizovani kriminal, rivalstvo velikih sila i nestabilnost prouzrokovanu migracijama i ekonomskim poremećajima.